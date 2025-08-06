【ソウル＝小池和樹】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻、金建希（キムゴンヒ）氏（５２）を巡る不正疑惑を捜査している特別検察官は６日、金氏に対する初めての事情聴取を行った。特別検察官は金氏が尹氏の大統領権限を利用して様々な不正に関与したとみており、捜査は今後拡大する見込みだ。保守派は、左派の李在明（イジェミョン）政権による前政権に対する政治報復との見方を強めている。金氏は６日、ソウル市