今年3月に発表された「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞」。東日本1位は16年連続「草津温泉」、西日本1位には9年連続で「別府温泉郷」が選ばれた。今回は、本日5月21日に発表された「2025年温泉トレンド予測」第2弾として、温泉や旅行のスペシャリストである温泉賢人が偏愛する温泉宿リストを紹介していきたい。【写真】年間30軒以上のペット可の宿に宿泊！チワワのとめ吉くん■今まで行ってよかったペット可の温泉宿を紹介今回