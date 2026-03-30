【「葬送のフリーレン」×THE FARMコラボ企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」】 3月30日 予約開始 開催期間：7月17日～10月16日 場所：THE FARM（〒287-0103 千葉県香取市西田部７３８） ザファームは、アニメ「葬送のフリーレン」とのグランピング宿泊コラボレーション企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」を、千葉県のグランピ