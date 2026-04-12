神奈川県厚木市で、11日夜、サウナ店が火元とみられる火事があり、隣りの店舗などにも被害が出ました。11日午後9時半ごろ、神奈川県厚木市で、「個室サウナ店で煙が充満している」と119番通報がありました。当時、サウナ店から爆発音がして、隣の店舗などにも被害が出ました。当時現場に居た店主は、「出た途端にでも爆発したから帽子被っていたのが飛んで髪の毛が燃えてしまった」と話しています。警察によりますと、火元とみられ