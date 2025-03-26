¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¡Ê38ºÐ¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦½÷²¦¤Î»³ËÜÀ»»Ò¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬3·î26Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Î¡È½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Î¥Ç¡¼¥È¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î20Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¡Ö½Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤µ¤Þ¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹ ¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤Ï¸µµ¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è 1Æü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö²á¤®¤Æ¶Ã¤­Åí¤ÎÌÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Ê¤¤¤À¼ç¿Í¤È»Ò¶¡Ã£¤¬³Ø¹»¹Ô¤Ã