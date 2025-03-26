¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡õÀ»»ÒÉ×ºÊ¡¢¡È½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Î¥Ç¡¼¥È¡ÉÊó¹ð¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38ºÐ¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦½÷²¦¤Î»³ËÜÀ»»Ò¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬3·î26Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Î¡È½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Î¥Ç¡¼¥È¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ºòÇ¯12·î20Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¡Ö½Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤µ¤Þ¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹ ¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤Ï¸µµ¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è 1Æü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö²á¤®¤Æ¶Ã¤Åí¤ÎÌÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Ê¤¤¤À¼ç¿Í¤È»Ò¶¡Ã£¤¬³Ø¹»¹Ô¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤ËÂ¿Ê¬¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ï½é¤á¤Æ¡©¤À¤è¤Í¡©¤È¤ª¸ß¤¤³ÎÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡©¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¼ç¿Í¤¬µå¾ì¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ¥é¥ó¥Á¤òÆ°Êª±à¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥è¥¬½ª¤ï¤ê¤Î´À¤À¤¯¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À»»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÞ¤¤¤Ç¶á¤¯¤ÇÃåÂØ¤¨¤ò¹ØÆþ¾Ð T¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥ó¾Ð¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ÈÂÓ°ì¤Ä»ý¤Ã¤Æ¼ê¤Ö¤é¤ÎÆ°Êª±à ¼ê¤Ö¤éÆ°Êª±à¤â½é¤á¤Æ 2¿Í¤¤ê¤ÎÆ°Êª±à¤â¡×¤È½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Î¥Ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤¬¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤È»×¤¨¤¿»ö¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï»Ò¶¡Ã£¤¬¸«¤¨¤Æ¤ë¤«¡©¾®¤µ¤¤»Ò¤ÏÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¸«¤¨¤ë³ÑÅÙ¤ËÉ¬»à¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¥´¥ó¥É¥é¤â¡ª¾Ð ¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Ð ³°¤Î·Ê¿§¤â´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¹¤á¤Î¥·¥ç¡¼ »Ò¶¡Ã£¤È°ì½ï¤Ê¤é1ÈÖÁ°¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Í¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢Ã¯¡¹¤ÏÀäÂÐ¤³¤ì¹¥¤¤À¤Í ¤³¤³¤Î¥¨¥ê¥¢ÀäÂÐËö¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤¤¤Í ¤Ê¤É¾Ð¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤âÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÆ°Êª±à¤ò´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤ò»£¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î»Ñ¤ä¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÆ°Êª±à Âç¿ÍÃ£¤À¤±¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ÞÎÉ¤¤1Æü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öso sweet¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ç¡¼¥È¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î´ò¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ö¥í¥°ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¡¡¼¾Ð¡×¡Ö¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤ÎÂÎ¤ÇT¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥óÇã¤Ã¤Æ±¿Æ°¸å¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥ÈºÇ¹â¡×¡ÖÍ¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÎÂ«¤Î´Ö¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ç¡¼¥È³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤Ç¤«¤¤¡×¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯12·î20Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¡Ö½Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤µ¤Þ¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹ ¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤Ï¸µµ¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è 1Æü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö²á¤®¤Æ¶Ã¤Åí¤ÎÌÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Ê¤¤¤À¼ç¿Í¤È»Ò¶¡Ã£¤¬³Ø¹»¹Ô¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤ËÂ¿Ê¬¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ï½é¤á¤Æ¡©¤À¤è¤Í¡©¤È¤ª¸ß¤¤³ÎÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡©¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÊó¹ð¡£
¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤¬¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤È»×¤¨¤¿»ö¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï»Ò¶¡Ã£¤¬¸«¤¨¤Æ¤ë¤«¡©¾®¤µ¤¤»Ò¤ÏÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¸«¤¨¤ë³ÑÅÙ¤ËÉ¬»à¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¥´¥ó¥É¥é¤â¡ª¾Ð ¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Ð ³°¤Î·Ê¿§¤â´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¹¤á¤Î¥·¥ç¡¼ »Ò¶¡Ã£¤È°ì½ï¤Ê¤é1ÈÖÁ°¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Í¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢Ã¯¡¹¤ÏÀäÂÐ¤³¤ì¹¥¤¤À¤Í ¤³¤³¤Î¥¨¥ê¥¢ÀäÂÐËö¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤¤¤Í ¤Ê¤É¾Ð¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤âÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÆ°Êª±à¤ò´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤ò»£¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î»Ñ¤ä¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÆ°Êª±à Âç¿ÍÃ£¤À¤±¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ÞÎÉ¤¤1Æü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öso sweet¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ç¡¼¥È¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î´ò¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ö¥í¥°ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¡¡¼¾Ð¡×¡Ö¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤ÎÂÎ¤ÇT¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥óÇã¤Ã¤Æ±¿Æ°¸å¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥ÈºÇ¹â¡×¡ÖÍ¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÎÂ«¤Î´Ö¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ç¡¼¥È³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤Ç¤«¤¤¡×¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£