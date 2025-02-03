◆ 鷹・柳田を想起させる推定130メートル弾楽天の安田悠馬捕手（24）が3日、沖縄・金武キャンプのフリー打撃で自慢のパワーを見せつけた。午後に行われたフリー打撃で3本のバックスクリーン直撃弾を含む計6本の柵越えをマーク。そのうちの一本が電光掲示版を故障させる推定130メートル弾となり、集まった観客からどよめきが沸き起こった。安田は須磨翔風高、愛知大を経て2021年のドラフト2位で楽天入り。プロ3年目の昨季は8