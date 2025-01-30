大阪3月限ナイトセッション 日経225先物39270-320 （-0.80％） TOPIX先物2765.0-14.5 （-0.52％） シカゴ日経平均先物39270-320 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 29日の米国市場はNYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米連邦準備理事会（FRB）は米連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利の据え置きを決定した。声明文で今後の利下げに慎重な姿勢を示し、市場はタカ派的と受