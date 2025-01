2025年1月8日から11日にかけて開催される世界最大級の家電見本市「CES 2025」で、PCメーカーのLenovoが画面巻き取り式のノートPC「ThinkBook Plus Gen 6」を発表しました。巻き取り可能なOLEDディスプレイを縦方向に伸ばすことで、14インチの画面が16.7インチにまで拡大されるというのが大きな特徴です。Lenovo at CES 2025: Redefining Business Technology with Bold Innovations and AI-Powered Solutions - Lenovo StoryHubhtt