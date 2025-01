2025年1月8日から11日にかけて開催される世界最大級の家電見本市「CES 2025」で、PCメーカーのLenovoが画面巻き取り式のノートPC「ThinkBook Plus Gen 6」を発表しました。巻き取り可能なOLEDディスプレイを縦方向に伸ばすことで、14インチの画面が16.7インチにまで拡大されるというのが大きな特徴です。Lenovo at CES 2025: Redefining Business Technology with Bold Innovations and AI-Powered Solutions - Lenovo StoryHub

Lenovo's rollable laptop is a concept no more - launching this year for $3,500 - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/7/24337633/lenovo-thinkbook-plus-gen-6-rollable-laptop-flexible-oled-price-specsLenovo is bringing its rollable, expandable-screen laptop to market - ThinkBook Plus Gen 6's display gets taller with the press of a button or the wave of a hand | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/laptops/lenovo-is-bringing-its-rollable-expandable-screen-laptop-to-market-thinkbook-plus-gen-6s-display-gets-taller-with-the-press-of-a-button-or-the-wave-of-a-handThinkBook Plus Gen 6がどんなPCなのかは以下のムービーを見るとよくわかります。World's First Rollable PC: Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 - YouTubeこれがThinkBook Plus Gen 6です。画面は解像度2000×1600ピクセルの対角14インチで、最大で解像度は2000×2350ピクセルの対角16.7インチに拡大します。ディスプレイは折り畳み可能なフレキシブルOLEDディスプレイで、ThinkBook Plus Gen 6に内蔵されているモーターで巻き上げたり巻き下げたりします。横から見るとこんな感じ。厚さは折り畳んだ状態で0.78インチ(約1.98cm)、重量は3.73ポンド(約1.7kg)で、14インチのノートPCとしてはやや重め。画面の拡大・縮小はキーボードにあるボタンを押せばOK。また、前面にあるウェブカメラを使ったジェスチャーでも画面の拡大・縮小が可能。IT系ニュースサイトのThe Vergeが撮影した以下のムービーを見ると、ThinkBook Plus Gen 6の画面がどのように動くのかがよくわかります。The Vergeによれば、画面の拡大・縮小には約10秒かかり、動作音はそこまで大きくはないものの、静かな環境では周囲の注目を引くくらいの騒音だとのこと。ThinkBook Plus Gen 6はIntel Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)を内蔵。Copilot+ PCに対応しているほか、Lenovo独自の「Lenovo AI Now」も搭載。Thunderbolt 4対応のUSB-Cポートを2基構えています。カードリーダーは搭載されておらず、外部出力用のHDMI端子も用意されていません。Lenovo 製品マーケティングのドルパッド・カンディ氏は「ThinkBook Plus Gen 6は徹底的にテストされ、少なくとも 3万回の蓋のヒンジの開閉と2万回の画面巻き上げに耐えられると評価されています」と述べています。ThinkBook Plus Gen 6は2025年第1四半期(1月〜3月)に発売され、価格は3499ドル(約55万3000円)からとなっています。