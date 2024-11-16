【Steam Deck OLED：限定版ホワイト】 11月19日8時より販売予定 価格：109,800円 Steam Deck OLED：限定版ホワイト G-STAR2024の会場にて、ポータブルゲーミングPC「Steam Deck」の白い限定モデルの実機が公開されている。 実機の正式名は「Steam Deck OLED：限定版ホワイト」。日本では11月19日8時より販売予定で、価格は109,800円となっ