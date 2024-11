【Steam Deck OLED:限定版ホワイト】11月19日8時より販売予定価格:109,800円

Steam Deck OLED:限定版ホワイト

G-STAR2024の会場にて、ポータブルゲーミングPC「Steam Deck」の白い限定モデルの実機が公開されている。

実機の正式名は「Steam Deck OLED:限定版ホワイト」。日本では11月19日8時より販売予定で、価格は109,800円となっている。販売場所は通販サイト「KOMODO Steam Deck ストア」。

実機が公開されているのは、Steamが提供する「G-STAR Indie Showcase 2.0 : Galaxy」ブース。ブースでは韓国をはじめとした多くの個人ゲーム開発者が作品を出展しており、そのインフォメーション付近で見ることができる。

「G-STAR Indie Showcase 2.0 : Galaxy」ブース

黒いSteam Deckと並んで展示されている

数多くのゲーム開発者が出展していた

白いSteam Deckを実際に見てみると、かなり柔らかな印象を受ける。黒いSteam Deckは格好良さもあるが、見た目にも実際にも重たい感じで、無骨なイメージもあった。

これが白くなることで、見た目に軽やかさも加わったような感覚がある。あくまでイメージだが、いい意味でSteam Deckらしからぬかわいさが良い。

この白いSteam Deckは完全限定版で、追加生産はないとアナウンスされている。数量限定となり、1人1台の購入制限あり。気になる方は、ぜひをチェックするといいだろう。

製品の外観。黒いSteam Deckよりも柔らかな印象がある

(C) 2024 Valve Corporation. All rights reserved.

(C) 2024 KOMODO Co., Ltd. All rights reserved.