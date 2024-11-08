【野狗子: Slitterhead】 11月8日 発売 価格： パッケージ版 8,778円 ダウンロード版 5,478円 CEROレーティング：Z（18才以上のみ対象） プレイ人数：1人 Bokeh Game Studioは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam/Epic Games）用アクションアドベンチャ&#12540