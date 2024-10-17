コピス吉祥寺は、2024年10月26日(土)〜10月27日(日)の2日間、ねこ好きや、ねこの雑貨好きの為のイベント、「ねこだらけマーケット 2024」を開催します。 コピス吉祥寺「ねこだらけマーケット 2024」 コピス吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)は、2024年10月26日(土)〜10月27日(日)の2日間、ねこ好きや、ねこの雑貨好きの為のイベント、「ねこだらけマーケット 2024」を開催。このイベントは、地域猫活動が古くから根付いて