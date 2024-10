ねこ雑貨や飴細工ショーや保護猫パネルを展示！コピス吉祥寺「ねこだらけマーケット 2024」

コピス吉祥寺は、2024年10月26日(土)〜10月27日(日)の2日間、ねこ好きや、ねこの雑貨好きの為のイベント、「ねこだらけマーケット 2024」を開催します。

このイベントは、地域猫活動が古くから根付いている吉祥寺で、「猫」をキーワードに地域活性化及び、人と猫が共生する街づくりの一助となることを目的に、2024年で15回目を迎える「吉祥寺ねこ祭り」(2024年10月1日(火)〜10月31日(木))の一環として、コピス吉祥寺A館3階屋上スペースGREENING広場で開催するものです。

■GREENING広場にねこグッズやねこモチーフのお菓子など約20店舗が大集合。

どこを見てもねこだらけ。

猫モチーフのハンドメイド雑貨やインテリア、首輪やおもちゃ等の猫用品、ねこモチーフの焼き菓子や手描きのイラスト、本物と見間違えるほどリアルな等身大の羊毛フェルトまで。

会場内には猫に関するお店がたくさん集まります。

<出店者PICK UP>

【もしぬこ】

もしぬこ

喋る、歌う、踊る猫がSNSで活動中!Tシャツや、バッグ、缶バッヂなどを販売します。

【東京羊毛猫本社】

東京羊毛猫本社

本物と見間違えるほどリアルな等身大の猫達を作る羊毛フェルトです。

オリジナルのオーダーメイドもできます。

【クリエー鉄】

クリエー鉄

猫をメインに小物やステンレスアクセサリー、布製のぬいぐるみや木製の雑貨を作り、作家本人が販売してます。

【お菓子工房ka.neco】

お菓子工房ka.neco

ねこが好きでいろんな子をクッキーにしてみました。

可愛いねこのかおと、ねこのおてて、ねこ缶が看板商品です!その他、ねこモチーフのクッキーを愛媛よりお持ちします♪

【猫社謹製】

猫社謹製

もし猫が人間と同じように生活する社会があったら、という設定の元、猫とレトロなラベルをモチーフにしたグッズを作ってるお店です。

【Moppy & Nana】

Moppy & Nana

Moppy & Nanaは「ペットは大切なパートナー」を基本に良質なフード、グッズ、サービスを提供する生体を販売しないペットショップです。

<キッチンワゴン>

【ジェーナスクリエイション】

三鷹にあるギャラリースタジオ&カフェ。

猫の肉球シルエット付きのサンドイッチや猫型のクッキーなど販売します。

ジェーナスクリエイション

【大福ベーカリー×むさしの地域猫の会】

保護猫の里親さんが営む天然酵母パンのお店「大福ベーカリー」のパンを販売します!

国産小麦を使用、バターや卵などの動物性製品を使わずにゆっくり焼き上げる美味しくてからだにもうれしいパンです。

大福ベーカリー×むさしの地域猫の会

■ステージでは猫を形どる飴細工のショーや、無料サンプリングイベントも!

ねこだらけマーケットのステージでは、飴細工で猫を作るショーや、福屋ホールディングスのマスコットキャラクターふくにゃんのグリーティングやサンプルキャットフードのプレゼントなど、楽しい企画が盛りだくさんです。

〇猫の飴細工実演ショー

・10月26日(土)・27日(日)

各日12:00〜/13:30〜/15:00〜(各回50分)

猫の形の飴細工を皆様の目の前で実演します。

飴細工

〇福屋ホールディングスマスコットキャラクター「ふくにゃん」グリーティング

10月26日(土)

13:00〜/14:30〜/16:00〜(各回20分)

ステージでふくにゃんとツーショット写真撮影ができます。

また、先着で、ふくにゃんLINEスタンプを300名様、ふくにゃんクリアファイルを200名様、ふくにゃんボールペンを200名様にプレゼントします。

※無くなり次第終了

※物販ブースの一部でも配布する場合があります。

ふくにゃん

〇日本ペットフード株式会社「ビューティープロ キャット下部尿路の健康維持 1歳から」サンプルフードプレゼント

10月27日(日)

13:00〜/14:00〜/15:00〜

各回限定50個 サンプルフード お一人様1つプレゼント。

※無くなり次第終了

■保護猫譲渡パネル展示

イベント期間中、会場にて保護猫のパネルを展示します。

パネル展を主催する「むさしの地域猫の会」は猫によるトラブルを減らし、人と猫が共存できるあたたかい街づくりを目標に2006年9月に発足し18年活動しています。

パネルによる展示の為、生体の猫はおりませんが、どのような性格か等を写真と文章で紹介します。

本当に飼えるかなどじっくりと楽しみながら検討してください。

気になる猫がいましたら、会場内の「むさしの地域猫の会」のブースまでお声がけください。

保護猫展示パネル

■館内でもねこだらけ!

コピス吉祥寺館内では「こまねこ名場面あつめフォトコレクション」のパネルの他、館内の色々な場所に猫の彫刻やステッカーが隠れています。

館内を巡って猫を探してみよう。

〇こまねこ名場面あつめフォトコレクション

10月1日(火)〜10月31日(木)

館内にある「こまねこ」のパネルを探して、専用アプリをダウンロードしてNFTを集めよう。

4つすべてを集めてB館1階インフォメーションにお持ち頂くと、限定の「こまねこ」シールをプレゼント!

こまねこ

■コピス吉祥寺の店舗でも猫モチーフ商品がたくさん!

コピス吉祥寺館内でも「吉祥寺ねこ祭り」期間は、ねこモチーフの商品の取扱い店舗があります。

この期間しかお目にかかれない限定メニューも!

【A館1F LEMONADE by Lemonica】

期間中、フレッシュレモン追加(+100円)されたお客様でご希望の方に猫耳レモンスライスプレゼント。

LEMONADE by Lemonica

【A館2F go slow caravan】

猫グラフィックのアパレルアイテムや雑貨アイテムを多数取扱い。

go slow caravan

【A館6F キャラパーク吉祥寺】

ねこキャラクターのぬいぐるみなど、多数用意されています。

キャラパーク吉祥寺

◆イベント開催概要

・名称 :ねこだらけマーケット 2024

・開催日時:2024年10月26日(土)〜2024年10月27日(日)

12日(土)12:00〜18:00

13日(日)12:00〜17:00

・開催場所:コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料 :無料

・共催 :コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/

吉祥寺ねこ祭り実行委員会 https://necofes.com/

※イベントの詳細は随時コピス吉祥寺HPで確認してください。

※雨天決行、荒天中止します。

※画像はイメージです。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

■コピス吉祥寺概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。

』(GREENING=生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをたくさん用意しています。

(1) 施設名称 コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2) 所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3) 交通 JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4) 建築概要 延床面積 約46,000m2/

建物規模 A棟 地下1階・地上7階、B棟 地下1階・地上9階

(5) 駐車場 100台

(6) webサイト https://www.coppice.jp/

アクセスMAP

コピス吉祥寺外観

GREENING広場

