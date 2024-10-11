セール期間：10月11日～10月24日 Amazonにて、SteelSeriesのゲーミングキーボードが割引価格で販売されている。セール期間は10月11日より10月24日まで。 今回のセールでは、スイッチを上げることで入力がリセットされるラピッドトリガーを搭載した「Apex Pro」が割引対象。アプリやゲームからの通知が表示できる有機ELスマートディスプ