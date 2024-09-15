「BCNランキング」2024年9月2日から8日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）2位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20EW3（シャープ）3位ソニーBDZ-FBW2200（ソニー）4位シャープ4B-C20ET3（シャープ）5位ソニーBDZ-FBT2200（ソニー）6位ソニーBDZ-FBT4200（ソニー）7位パナソニックDMR-4T403（パナソニ