カフェやレストラン、オフィスなどでカバンの置き場に困った経験はありませんか？テーブルに出して置くのも邪魔だし、地面に直置きは抵抗がある…そんな方におすすめしたい商品がダイソーにあります♡見かけによらず力持ちで、持ち運びにも便利◎もうこれ無しじゃ外出できません！早速ご紹介していきます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：テーブル用バッグハンガー価格：￥110（税込）サイズ（約）：10.5cm×5cm販