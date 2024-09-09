¤â¤¦¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥³¥ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ªÄ¾ÃÖ¤­¤ÏÌµÍý¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤Éµ¤¤¬Íø¤¯ÊØÍø¥°¥Ã¥º

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Ç¥«¥Ð¥ó¤ÎÃÖ¤­¾ì¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½Ð¤·¤ÆÃÖ¤¯¤Î¤â¼ÙËâ¤À¤·¡¢ÃÏÌÌ¤ËÄ¾ÃÖ¤­¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤¬¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹♡¸«¤«¤±¤Ë¤è¤é¤ºÎÏ»ý¤Á¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¡ý¤â¤¦¤³¤ìÌµ¤·¤¸¤ã³°½Ð¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡ªÁáÂ®¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¢ö

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ëÍÑ¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§10.5cm¡ß5cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼

¥Ð¥Ã¥°¤òÄ¾ÃÖ¤­¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿ÍÉ¬¸«¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤¬¥¤¥¤¤â¤Î½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿♡

¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Î³°½Ð»þ¤Ë¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃÖ¤­¾ì¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Â­¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°Çä¤ê¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª

º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥Æ¡¼¥Ö¥ëÍÑ¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó10.5cm¡ß5cm¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£

ËÜÉÊ¤Îºà¼Á¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤¬ABS¼ù»é¡£¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¤¬¥¨¥é¥¹¥È¥Þ¡¼¤Ç¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Å´¡Ê¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥­¡Ë¤Ç¤¹¡£

¤«¤Ê¤ê¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡£ÁáÂ®»È¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

ÂÑ²Ù½ÅÌó10­Ô¡ª°Õ³°¤ÈÎÏ»ý¤Á¤Ê¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Æ¡¼¥Ö¥ëÍÑ¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù

ËÜÉÊ¤ÎÂÑ²Ù½Å¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó10kg¤Þ¤Ç¡ª¤³¤ì¤Ï100¶Ñ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£

¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÀßÃÖ¤¬Ä¶´ÊÃ±¡£¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥«¥Ð¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤â°Â¿´¡ý100±ß¤È¥×¥Á¥×¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½ÐÀè¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡ªÂ­¸µ¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ò¶´¤ß¹þ¤á¤ë°ÌÃÖ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾²¤ËÄ¾ÃÖ¤­¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¢ö

¤µ¤é¤ËËÜÉÊ¤Ï¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤­¡£¤·¤«¤â¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Ä¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª

»È¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨Çã¤¤¿ä¾©¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡

º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Æ¡¼¥Ö¥ëÍÑ¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤Éµ¤¤¬Íø¤¯¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¾¦ÉÊ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£