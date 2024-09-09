楽天ペイメントは、対象店舗で「楽天ペイ」アプリを使い決済すると、3回に1回の確率で楽天ポイント（期間限定ポイント）が当たるエントリー不要のキャンペーン「【楽天ペイ】お買い物したその場で結果がわかる！楽天ペイチャンス」を実施している。9月度のキャンペーン期間は9月1日0時〜30日23時59分。●対象店舗は厳選した企業＋Airレジ導入店舗対象店舗は毎月替わり、9月度はAirペイ加盟店、スーパーアルプス、Aコープ九州、