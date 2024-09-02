KNTVでオリジナル番組「SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅」の新シリーズの制作が決定。今回この新シリーズを記念し、イトゥク出演による番組公開収録を10月に東京都内で開催する。毎回大好評、SUPER JUNIORのリーダー・イトゥクが1人で日本各地を巡る旅バラエティ「SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅」の新シリーズの制作が決定。今回はいったいどの街を訪れるのだろうか。そして、新シリーズを記念し、10月11日（金）に東京都内で