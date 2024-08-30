WEiが爽やかで切ない愛の物語を伝える。WEiは30日午後6時、公式YouTubeチャンネルを通じて、デジタルシングル「LOVE2YOU」のミュージックビデオを公開した。公開された映像の中で彼らは、夏の終わりに青春のエネルギーを思いっきり披露している。爽やかな夏の趣が感じられる空間の中で一緒に遊び、花火をしながら固いチームワークを誇った彼らは、それぞれの個性を生かした白いTシャツとジーンズなどのスタイルでナチュラルな魅力