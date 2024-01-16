安倍派のパーティー（左から）高木毅氏、世耕弘成氏、萩生田光一氏、岡田直樹氏、西村明宏氏、西村康稔氏、松野博一氏（2023年、写真・時事通信）1月16日、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、東京地検特捜部が安倍派幹部の7人を不起訴とする方針を固めたことが一斉に報じられた。「清和政策研究会」（安倍派）では、派閥を取り仕切る事務総長経験者や会長代理、「5人衆」と呼ばれる幹部として、・下村博文・元