組織のイメージに悪魔(サタン)を掲げる新興宗教「ザ・サタニック・テンプル」の活動の一環として、テネシー州メンフィスの小学校で放課後サタンクラブが発足しました。保護者らが抗議活動を行うために学校の外に集まりましたが、会合は無事に終わり、参加した子どもたちは「楽しい時間を過ごした」と伝えられています。Tennessee after-school Satan club holds first meeting despite protests | Tennessee | The Guardianhttps:/