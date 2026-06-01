『栗原はるみ』第12号の注目は、笑顔で毎日を過ごすための「ひとり暮らしの楽しみ方」　６月1日(月)発売

ひとりの時間はさびしい。でも新しい世界が待っている

株式会社講談社

夫を亡くしてから7年。料理はもちろん、インテリア、ファッション、新しい趣味や習い事など、ひとりの時間を楽しむために試行錯誤をしてきた栗原さん。

さびしさを抱えながらも、笑顔で毎日を過ごすために。今、たどりついた「ひとり暮らしの楽しみ方」とは。

そして今号は３つの付録付き。

物価高の中、手に取りやすいもやしの別冊レシピ集。

送ることも飾ることもできる花のポストカード、手元にあると便利な調味料のレシピシール。

どれも日々の料理が便利に、楽しくなる付録です。

●特集「ひとり暮らしの楽しみ方」

ひとり暮らしはときに料理が面倒になることも。

冷蔵庫にあるもので作れる気軽な一品や、

気の置けない友達が来たときの料理など、

自分のために作りたくなるレシピを紹介します。

１ 自分のために、ちゃんと作る

～ひとりでいただく、ふだんの食事

２ 冷蔵庫にいつもあるもの

３ だしがあれば、ごちそう！

４ 器を楽しむ ひとりごはん、ふたりごはん

５ 仲良しが来る日の料理

●ボーダーが、いつでも私らしい服

毎日を楽しく過ごすために、ファッションもお気に入りのスタイルで。

歳を重ねてもカジュアル服をおしゃれに着こなすためのコーディネート。

●特別三大付録

付録１. 別冊「もやし、大好き」

愛猫の名前にするほど、もやし好きの栗原さん。

食材の価格が高騰する中、

日々の料理に取り入れたい

もやしを主役にしたレシピを紹介します。

付録２. ポストカード「栗原さんの庭の花」

栗原さんの庭の花をポストカードに。

メッセージを書いて送るのはもちろん、

プレゼントに添えたり、キッチンに飾ったり。

アイデア次第で楽しめるカードです。

付録３. 調味料４種のレシピシール

だしじょうゆ、めんつゆ、甘酢、ごまだれ。

栗原さんの定番調味料のレシピをシールにしました。保存瓶に貼っても、キッチンに貼っても。

本を開かなくてもすぐに作れるお助けシールです。

【発売日】

６月1日(月) ※首都圏基準

【定価】

1,650円（税込）

【ネット書店】

●Amazon

https://amzn.to/4uvDJMo

●楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18615589/?msockid=268fb382aea067dd2f23a4aeaf3566d6

●セブンネット

https://7net.omni7.jp/detail/1267525844

◆プロフィール◆

栗原はるみ（くりはら・はるみ）

1947年、静岡県生まれ。料理家。『ごちそうさまが、ききたくて。』（文化出版局）ほか著書多数。生活雑貨ショップ「share with Kurihara harumi」、レストラン＆カフェ「ゆとりの空間」などもプロデュース。