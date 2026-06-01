『栗原はるみ』第12号の注目は、笑顔で毎日を過ごすための「ひとり暮らしの楽しみ方」 ６月1日(月)発売
ひとりの時間はさびしい。でも新しい世界が待っている
夫を亡くしてから7年。料理はもちろん、インテリア、ファッション、新しい趣味や習い事など、ひとりの時間を楽しむために試行錯誤をしてきた栗原さん。
さびしさを抱えながらも、笑顔で毎日を過ごすために。今、たどりついた「ひとり暮らしの楽しみ方」とは。
そして今号は３つの付録付き。
物価高の中、手に取りやすいもやしの別冊レシピ集。
送ることも飾ることもできる花のポストカード、手元にあると便利な調味料のレシピシール。
どれも日々の料理が便利に、楽しくなる付録です。
●特集「ひとり暮らしの楽しみ方」
ひとり暮らしはときに料理が面倒になることも。
冷蔵庫にあるもので作れる気軽な一品や、
気の置けない友達が来たときの料理など、
自分のために作りたくなるレシピを紹介します。
１ 自分のために、ちゃんと作る
～ひとりでいただく、ふだんの食事
２ 冷蔵庫にいつもあるもの
３ だしがあれば、ごちそう！
４ 器を楽しむ ひとりごはん、ふたりごはん
５ 仲良しが来る日の料理
●ボーダーが、いつでも私らしい服
毎日を楽しく過ごすために、ファッションもお気に入りのスタイルで。
歳を重ねてもカジュアル服をおしゃれに着こなすためのコーディネート。
●特別三大付録
付録１. 別冊「もやし、大好き」
愛猫の名前にするほど、もやし好きの栗原さん。
食材の価格が高騰する中、
日々の料理に取り入れたい
もやしを主役にしたレシピを紹介します。
付録２. ポストカード「栗原さんの庭の花」
栗原さんの庭の花をポストカードに。
メッセージを書いて送るのはもちろん、
プレゼントに添えたり、キッチンに飾ったり。
アイデア次第で楽しめるカードです。
付録３. 調味料４種のレシピシール
だしじょうゆ、めんつゆ、甘酢、ごまだれ。
栗原さんの定番調味料のレシピをシールにしました。保存瓶に貼っても、キッチンに貼っても。
本を開かなくてもすぐに作れるお助けシールです。
【発売日】
６月1日(月) ※首都圏基準
【定価】
1,650円（税込）
【ネット書店】
●Amazon
https://amzn.to/4uvDJMo
●楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18615589/?msockid=268fb382aea067dd2f23a4aeaf3566d6
●セブンネット
https://7net.omni7.jp/detail/1267525844
◆プロフィール◆
栗原はるみ（くりはら・はるみ）
1947年、静岡県生まれ。料理家。『ごちそうさまが、ききたくて。』（文化出版局）ほか著書多数。生活雑貨ショップ「share with Kurihara harumi」、レストラン＆カフェ「ゆとりの空間」などもプロデュース。