『栗原はるみ』第12号の注目は、笑顔で毎日を過ごすための「ひとり暮らしの楽しみ方」　６月1日(月)発売

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株式会社講談社

ひとりの時間はさびしい。でも新しい世界が待っている



夫を亡くしてから7年。料理はもちろん、インテリア、ファッション、新しい趣味や習い事など、ひとりの時間を楽しむために試行錯誤をしてきた栗原さん。


さびしさを抱えながらも、笑顔で毎日を過ごすために。今、たどりついた「ひとり暮らしの楽しみ方」とは。



そして今号は３つの付録付き。


物価高の中、手に取りやすいもやしの別冊レシピ集。


送ることも飾ることもできる花のポストカード、手元にあると便利な調味料のレシピシール。


どれも日々の料理が便利に、楽しくなる付録です。



●特集「ひとり暮らしの楽しみ方」



ひとり暮らしはときに料理が面倒になることも。


冷蔵庫にあるもので作れる気軽な一品や、


気の置けない友達が来たときの料理など、


自分のために作りたくなるレシピを紹介します。








１ 自分のために、ちゃんと作る


　～ひとりでいただく、ふだんの食事




２ 冷蔵庫にいつもあるもの




３ だしがあれば、ごちそう！




４ 器を楽しむ　ひとりごはん、ふたりごはん




５ 仲良しが来る日の料理





●ボーダーが、いつでも私らしい服


毎日を楽しく過ごすために、ファッションもお気に入りのスタイルで。


歳を重ねてもカジュアル服をおしゃれに着こなすためのコーディネート。



●特別三大付録




付録１.　別冊「もやし、大好き」



愛猫の名前にするほど、もやし好きの栗原さん。


食材の価格が高騰する中、


日々の料理に取り入れたい


もやしを主役にしたレシピを紹介します。





付録２.　ポストカード「栗原さんの庭の花」



栗原さんの庭の花をポストカードに。


メッセージを書いて送るのはもちろん、


プレゼントに添えたり、キッチンに飾ったり。


アイデア次第で楽しめるカードです。








付録３.　調味料４種のレシピシール



だしじょうゆ、めんつゆ、甘酢、ごまだれ。


栗原さんの定番調味料のレシピをシールにしました。保存瓶に貼っても、キッチンに貼っても。


本を開かなくてもすぐに作れるお助けシールです。






【発売日】


６月1日(月)　※首都圏基準



【定価】


1,650円（税込）



【ネット書店】


●Amazon


https://amzn.to/4uvDJMo


●楽天ブックス


https://books.rakuten.co.jp/rb/18615589/?msockid=268fb382aea067dd2f23a4aeaf3566d6
●セブンネット
https://7net.omni7.jp/detail/1267525844



◆プロフィール◆



栗原はるみ（くりはら・はるみ）


1947年、静岡県生まれ。料理家。『ごちそうさまが、ききたくて。』（文化出版局）ほか著書多数。生活雑貨ショップ「share with Kurihara harumi」、レストラン＆カフェ「ゆとりの空間」などもプロデュース。