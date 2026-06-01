慶應義塾大学の冨田勝 名誉教授が主宰する無料オンラインセミナー「日曜朝 最先端探訪シリーズ」は、2026年6月7日(日)、東京大学教授の香取秀俊 氏を講師に迎え、「光格子時計」の最前線をテーマに開催します。





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光格子時計は、現在、世界最高水準の精度を持つ次世代原子時計として注目されています。

その精度は「300億年に1秒程度しか狂わない」とも表現され、従来の原子時計を大きく上回ります。





将来的には、





・GPS測位の高精度化

・地殻変動や重力変化の観測

・地球環境計測

・相対性理論の精密検証

・「秒」の定義の更新





などへの応用が期待されています。





香取教授は、「光格子時計」の基本原理を提唱し、その研究開発を世界的に牽引してきた研究者です。





今回の講演では、





・なぜ超高精度な時計が必要なのか

・「時間」とは何か

・相対性理論と時計の関係

・わずかな高さの違いで時間の進み方が変わるとはどういうことか





などについて、文系理系問わず、わかりやすく解説いただきます。









■開催概要

日時 ： 2026年6月7日(日) 午前8時50分開場 9時00分開始、10時15分終了

開催方法： Zoomウェビナー

対象者 ： 高校生から社会人まで、文系理系不問

参加費用： 無料

登録URL ： https://biolab64.peatix.com





【日曜朝最先端探訪シリーズ】

2021年から開催している人気の無料オンラインセミナーシリーズ。

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