株式会社 板前寿司ジャパンが運営する「板前鮨 はなれ銀座」(東京都中央区)は、2026年5月23日(土)より、土曜日限定の特別な『Saturday Special OMAKASE(おまかせコース)』の販売を開始いたします。





職人が一貫ずつ目の前で握る本格的な江戸前寿司や季節のおつまみを、6,500円(税込)というカジュアルな価格で、国内外のお客様に向けて気軽に提供いたします。





Saturday Special OMAKASE





▼「板前鮨 はなれ銀座」公式WEBサイト

https://itamae.co.jp/shop/ginza_wt/









■ 開発背景：敷居の高い銀座の「OMAKASE」を、もっと身近でカジュアルに

近年、日本の食文化として世界中から注目を集める「OMAKASE(おまかせ)」。しかし、東京・銀座の寿司店におけるおまかせコースは、価格や雰囲気の面から「少し敷居が高い」と感じられることも少なくありません。

そこで、深夜まで営業を続ける「板前鮨 はなれ銀座」では、もっと多くの方に、あるいは日本を訪れるインバウンドの観光客の皆様にも、夜の銀座で気軽に本格的なおまかせ体験を楽しんでいただきたいという想いから、土曜日限定の特別なカジュアルライン『Saturday Special OMAKASE』を企画いたしました。銀座の落ち着いた空間で、職人の技が光る贅沢なひとときを、肩肘張らずにお楽しみいただけます。









■ 『Saturday Special OMAKASE』3つの特徴

1. 本格クオリティをカジュアルな価格で

銀座の洗練されたカウンターを中心とした空間で、厳選された旬の食材を使用。職人が一貫ずつ心を込めて握る本格寿司を、6,500円(税込)という安心のプライスでお召し上がりいただけます。





2. 天然本まぐろや日本の四季を味わう充実のラインナップ

看板メニューである「天然本まぐろ」の大とろ・中とろ・赤身の食べ比べをはじめ、産地直送の新鮮な魚介を使ったにぎり10貫に、おつまみ2品、温物、鉄火細巻、お椀まで、大満足の全15品で日本の旬を贅沢に表現します。





3. スムーズなネット予約で安心の導線

夜の限られた時間を有効に使っていただけるよう、WEBからの事前予約システムを完備。言葉の壁を気にせず、スマートに銀座での寿司ディナーを組み込んでいただけます。





天然本まぐろ大とろ

穴子





■ コースメニュー詳細

【Saturday Special OMAKASE】6,500円(税込)

・おつまみ2品

太刀魚の燻製

鹿児島県産 藁焼き初鰹の刺身～玉ねぎ醤油仕立て～

(※仕入れ状況により、新潟県産 イカの塩辛に変更となる場合がございます)





・温物

富山県産 ほたるいかの茶碗蒸し





・江戸前寿司(にぎり10貫・細巻・お椀)

福島県産 白魚～桜の葉蒸し仕立て～

北海道産 サクラマスの桜の葉漬け

天然本まぐろ 大とろ

天然本まぐろ 柵漬け生中とろ

天然本まぐろ 赤身

北海道産 ニシン～酢洗い仕立て～

北海道産 あおやぎ

白海老の昆布〆

江戸前 真あじの塩〆

神奈川県産 穴子

天然本まぐろ 鉄火細巻

あら汁(素麺入り)

※季節や当日の仕入れ状況により、コース内容や産地が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。





料理イメージ





■ 店舗概要

店舗名 ： 板前鮨 はなれ - H A N A R E - 銀座

所在地 ： 東京都中央区銀座8-6-21 ウォータータワー1F

提供開始日： 2026年5月23日(土)以降の毎週土曜日

営業時間 ： 月～金曜 17:00～翌4:00

土曜 17:00～23:00

※フード・お酒類・ソフトドリンク共に各クローズ時間30分前に

ラストオーダー

席数 ： 26席(カウンター10席／テーブル4卓・16席)

アクセス ： JR新橋駅 徒歩3分

地下鉄銀座駅 徒歩4分

ゆりかもめ汐留駅 徒歩3分





▼WEB予約はこちらから

https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13112644/