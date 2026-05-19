パテ打ち作業スピードが従来比最大5倍に。内装職人の生産性向上を支援する「コロンビア フラットボックス Japan Edition」の販売を開始

株式会社タカラ塗料

色の選択肢を広げ、彩りある社会を目指す塗料販売店・株式会社タカラ塗料（本社：大阪市西成区、代表取締役：大野一馬、以下 タカラ塗料）は、2026年5月19日（火）より、日本の内装現場における施工効率向上と技術習得負担の軽減を目的に、「コロンビア フラットボックス Japan Edition スターターセット」の販売を開始します。

本製品は、世界中のプロに使用されているカナダの老舗メーカー「Columbia Taping Tools（コロンビア テーピングツールズ）社」が製造するパテ打ち専用ツールを、日本の施工環境向けにカスタマイズしたモデルです。

あわせて、2026年6月16日（火）にタカラ塗料大阪本店で体験講習会を開催します。

背景：内装現場における生産性・技術習得の課題

石膏ボードの継ぎ目処理（パテ打ち）は内装工事に欠かせない工程ですが、従来のヘラを使った手作業では作業時間や人件費がかかるだけでなく、仕上がりを安定させるには高度な技術と経験が必要でした。

一方、フラットボックスを使用すれば石膏ボードの継ぎ目・溝・ビス穴などに一定量のパテを均一に塗布できるため、作業効率の向上と仕上がりの安定を同時に実現できます。

日本国内では現在、大手ハウスメーカーを中心に導入が進んでおり、施工効率化ツールとして注目を集めています。

タカラ塗料でも現場の負担を道具で軽減できるこのツールに着目し、日本の施工環境に合わせた「Japan Edition」の取り扱いを開始しました。

【製品の特長】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4vAibJrPxf8 ]1. 「段違い」を克服。美しい「かまぼこ盛り」を誰でも

安価なボックスでは不可能だった「石膏ボードの段差（不陸）」にも対応しています。

コロンビア社製は、高度な設計により中央を厚く、両端（ミミ）を薄く付ける「かまぼこ盛り」が容易に可能です。

耳キレが非常に良いため、乾燥後のやすりがけ作業を大幅に軽減できます。

2. 一生モノの耐久性と、万全のアフターフォロー

高品質なアルミを削り出して製造されたボックスは、錆びにくく高耐久です。

また、当店で販売する正規品にはシリアルナンバーを刻印。ネジやバネといった消耗品1点から取り寄せが可能です。メンテナンスをしながら、文字通り「一生使い続けられる」プロ仕様のツールです。

3. 日本の施工規格に適合した「Japan Edition」

日本市場で主流の「ベベルボード」（長辺が斜めカットされた石膏ボード）に対応するよう専用設計されたモデルです。海外仕様のフラットボックスでは対応が難しい日本独自のボード規格に適合しており、現場での即戦力として使用できます。

従来工法との施工効率比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67655/table/30_1_19fd2dbcf90acc983369689f0ec9cdce.jpg?v=202605201251 ]

※箱物（構造のシンプルな物件）の場合。物件の構造や労働時間によって異なります

主な対象者

体験講習会 開催概要

- 石膏ボードのパテ処理を行うクロス職人の方- 石膏ボード下地への塗装を行う塗装業の方- パテ打ち作業のスピードを上げたい方- 仕上がりのムラを減らしたい方- 人手不足でも現場の生産性を上げたい方- 経験の浅い職人でも一定の仕上がりを出したい方

フラットボックスの導入を検討している企業担当者・職人を対象に、実機を使って体験できる少人数制の講習会を開催します。フラットボックスの指導経験が豊富な講師による3時間の集中講座で、基本操作の習得を目指します。

開催日：2026年6月16日（火）

時間：午前の部 10:00～13:00 ／ 午後の部 14:00～17:00（各回入替制・定員15名）

会場：株式会社タカラ塗料 大阪本店（〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17）

アクセス：Osaka Metro 四つ橋線「北加賀屋駅」4番出口より徒歩13分

参加費：33,000円（税込）

※スターターセット同時ご購入で参加費無料（同時購入価格：379,320円 税込・送料込）

【講師プロフィール】

雨皿 貫 氏（有限会社エーエムエンジニアリング 代表取締役）

国内におけるフラットボックス工法の普及に取り組み、年間60回を超える講習会・展示会を全国各地で開催。施工現場の課題への対応と実践的な指導を専門とし、多くの内装職人・工務店への技術支援を行っている。

【主な講習内容】

商品概要

- パテ処理のスピード感と仕上がりの違いを実体感- パテ粘度調整から充填・仕上げまでの一連の流れ- 天井・壁面でのスライド施工手順（足場なし施工）- 現場でよくあるトラブルへの対処方法解説お申し込みはこちら :https://sites.google.com/view/flatbox-ws-20260616/home?utm_source=prt&utm_medium=somu&utm_campaign=20260518a&utm_id=20260518

商品名：コロンビア フラットボックス Japan Edition スターターセット

価格：378,500円（税込）

セット内容：

１.フラットボックスJapan Edition 5.5インチ

２.フラットボックスJapan Edition 10インチ

３.プレデターマトリックスハンドル

４.ショートハンドル

５.ツールボックス

販売場所：

タカラ塗料 調色屋（オンラインショップ）：フラットボックス商品ページ(https://www.mixing-colors.jp/?pid=190741137&utm_source=prt&utm_medium=somu&utm_campaign=20260515a&utm_id=20260515)

タカラ塗料店舗（大阪本店、京都高島屋店）：店舗情報(https://takaratoryo.com/shop)

タカラ塗料について

タカラ塗料は、昭和24年に創業した大阪の老舗塗料販売店です。

塗装・建築業者からDIYユーザーまで幅広いニーズに応え、多彩な塗料を提供しています。調色技術を強みとし、日塗工番号やマンセル値からの正確な色合わせや、オーダーメイドでの色作成にも対応。プロの塗装現場から一般家庭まで、幅広い用途でご利用いただいています。

また、少量から大規模案件まで柔軟に対応できる体制を整えており、全国のお客様に向けて迅速に商品をお届けしています。今後も高品質な塗料を通じて、快適で彩りある社会の実現に貢献していきます。

会社概要

商号：株式会社タカラ塗料

代表者：代表取締役 大野一馬

本社所在地：〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17

設立：1970年

事業内容：塗料の調色、塗料販売

資本金：1,000万円

公式HP：https://takaratoryo.com/

お問い合わせ先

株式会社タカラ塗料 広報担当【担当：西野】

メールアドレス：info@mixing-colors.jp

電話：06-6659-2321