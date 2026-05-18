ケアラーの「声」を募集します。--介護をしながら日常を過ごしているあなたの言葉を、啓発事業に活かしたい。

株式会社ENCHORD

株式会社ENCHORD（東京都港区、代表取締役CEO：高垣内文也）は、埼玉県より「令和８年度ケアラー月間における啓発事業業務」を受託し、2026年11月のケアラー月間に向けた啓発コンテンツの制作を進めています。

この度、コンテンツの核となる「ケアラーの声」を広く募集いたします。

■ 募集の背景

日本では、日常を過ごしながら家族の介護・ケアを担う「ケアラー」が増加しています。しかし、その存在は社会にまだ十分に認知されておらず、孤立したまま誰にも相談できずにいるケアラーが多く存在します。

今回の啓発事業は、「ケアラーの存在を知ってもらう」段階から一歩進み、本当の支援につながる社会へを目指すものです。そのために最も大切なのは、当事者の「リアルな声」です。

■ 募集内容

家事や育児、仕事や学業など、日常生活と介護・ケアを両立するなかで感じたこと、誰かに伝えたいこと、介護が始まる前の自分に言いたいこと--どんな言葉でも構いません。短い一言でも大歓迎です。

集まった声は、選考のうえ以下の啓発コンテンツに活用させていただきます。

チラシ／ポスターメッセージ動画（埼玉県内サイネージ等で放映予定）トークイベント（2026年11月開催予定）埼玉県公式HP

※掲載の際は匿名・顔出しなしとし、年代・性別・居住地域・職業などの属性情報を簡潔に添えて掲載します。

例）「40代・会社員・さいたま市在住」

■ 募集対象

ケア経験者であれば誰でも可

■ 応募締め切り

2026年6月12日（金）

■ 応募方法

下記フォームよりご応募ください。所要時間は約5分です。

https://forms.gle/dtD659A8pyGbbmny6

■ 株式会社ENCHORDについて

【会社概要】

社名：株式会社ENCHORD

所在地：東京都港区虎ノ門１丁目17-１ 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：代表取締役CEO 高垣内 文也

事業内容：ケアラー支援、HRコンサルティング

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ENCHORD 担当：高垣内

Mail：fumiya.takagaito@enchord.co.jp