CHALK DIGITAL × 澤田設計事務所　GPSデータを活用した新サービス：緊急時での「人の見守り」と「人を動かす」を両立高精度GPS×AIによる次世代型位置情報ソリューションを提供開始

株式会社大広

株式会社 大広（代表取締役社長：泉恭雄、本社：東京都港区）のグループ会社、株式会社澤田設計事務所（代表取締役：澤田 善郎、以下澤田設計事務所）と、米国に本社があるGPSデータを活用したエリアマーケティング支援を行うCHALK DIGITAL Inc.（本社：米国サンディエゴ市/CEO：クレッグ ハゴーピアン）の日本法人であるチョークデジタル株式会社（本社：東京/CEO：雪江 悟、以下チョークデジタル）は、大量かつ高精度なリアルタイムGPSデータをAI等のテクノロジーで高速処理し、災害時の被災者の位置の確認や迅速なサポートと平時の集客プロモーションを統合した次世代型エリアサービス「位置情報・安否確認システム」の提供を開始いたします。

開発の背景：位置情報データの「社会インフラ化」

近年、頻発する自然災害や急増する訪日インバウンド観光客への対応において、特定のエリアに「今、何人その場所にいるのか」を迅速に把握し、即座に情報を届ける重要性が増しています。



我々は、これまで培ってきたロケーションデータ（GPS、Beacon、Wi-Fi等）の解析技術とAI等のテクノロジーによるリアルタイム処理を組み合わせ、有事には「生命を守るサポート」として、平時には「人流をつくり経済を回すエンジン」として機能する、これまでにないエリア特化型ソリューションを多言語対応も含めて開発しました。

本サービスの主な機能と特徴

エリア限定のプロモーションを実施する際に位置情報を活用したスマートフォンのリアルタイム配信アプローチを実施。また店舗などへの来店計測においては日本国内で特許技術をもちリテールメディアの支援を多く行うアドインテのソリューション「AIBeacon」を活用。店舗ごとの来店者数や滞在時間、リピート率などのデータを可視化し、今まで把握しきれなかったベトナムでのユーザーのリアル行動データの取得と見える化を行いました。

その上で、顧客理解を深めるため、来店者顧客の価値観を見える化。オンライン環境におけるWeb行動との結びつきやエリア属性に基づくプロモーションの分析を行って効果的なエリアマーケティングのサポートを行なっています。

1.エマージェンシー対応：迅速な滞在者の位置把握/見える化

災害や遭難などの緊急事態発生時、対象エリア内に滞在しているユーザー数を携帯電話の位置情報からリアルタイムに類推。滞在者数（規模）と位置分布を把握することで、行政や救助機関による迅速な対応を情報提供という観点でサポートします。また当サービスは海外からの訪日客の携帯電話との連携もできているため、日本人のみならず訪日ターゲットの捕捉も可能です。

2.「エマージェンシーの情報」の即時配信

従来の避難指示に加え、GPSデータと連動しエリア滞在者の端末に対し、緊急メッセージをダイレクトに告知します。エリア滞在者が持つスマートフォンアプリの広告枠を利用したプッシュ通知も可能となります。

3.多言語対応による訪日インバウンド対策

滞在者の端末設定から言語を自動判別し、外国人観光客に対しても母国語での緊急告知が可能です。情報の孤立を防ぎ、観光地における「2次災害の防止」と「安全確保」を様々な言語対応で各国からの訪日客へも強力にバックアップします。

4.平時の活用：リアルタイム・エリアプロモーション

緊急時以外は、エリア滞在者の属性や動態に合わせた誘客プロモーションに活用が可能です。特定の観光地や施設周辺にいる層へリアルタイムに広告を配信し、来訪促進や回遊性の向上に寄与します。



サービスの提供価値

→非常時：危機状態における迅速な「位置確認」と「情報発信」による被害の最小化。

→通常時：質の高いデータに基づいた「誘客」と「サービス案内」による地域経済の活性化。



チョークデジタルについて

チョークデジタルは、高精度なGPSとAI等の最新テクノロジーを融合させた広告プラットフォームです。最短数分で特定地点へのリアルタイム配信が可能な操作性が最大の特徴です。AIによるクリエイティブ自動生成や、予算制約のない柔軟な運用、ヒートマップを用いた視覚的な解析を強みとしています。有事の緊急告知から平時の集客まで、場所を軸とした施策をスピーディーに実現します。



社名 / チョークデジタル株式会社

URL / https://www.chalkdigital.com/chalk-japan/

所在地 / 東京都千代田区丸の内１-１-３

設立 / 2017年

President / 世古 学



澤田設計事務所について

データマネジメント事業を軸に、エリアマーケティングや知的財産（特許）を活用したビジネスデザインを手掛けています。最新のテクノロジーとミニマルな設計思想により、複雑な社会課題をシンプルに解決するソリューションを提供します。



社名／株式会社 澤田設計事務所

URL／https://www.sawada-sekkei.co.jp/

所在地／大阪府大阪市北区中之島2-2-7

設立／2018年

代表者／澤田 善郎

※1：特開2019-105884（P2019-105884A）