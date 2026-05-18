【今年度の保健事業に間に合わせる】健診後フォローと運動施策の外部委託相談を開始しました

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、健康保険組合向けに、今年度の保健事業実施を見据えた健診後フォローと運動施策の外部委託相談を開始しました。

本相談では、健診後フォロー、加入者の運動習慣づくり、生活習慣病リスク層への運動機会提供、特定保健指導の前後支援、既存保健事業の一部補完について、健康保険組合ごとの課題に応じた施策設計を支援します。

今年度中に保健事業を実施する場合、委託先選定、企画設計、対象者整理、告知準備、実施体制の確認を早期に進める必要があります。

フラクタルワークアウトでは、健康増進施設、専門職による運動指導、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE（ボディパレット）」を組み合わせ、健康保険組合の保健事業実行を支援します。

提供開始の背景

健康保険組合では、健診結果を活用した保健事業、特定保健指導、生活習慣病リスク層への支援、加入者の健康意識向上、運動習慣づくりなど、継続的な取り組みが求められています。

一方で、保健事業を年度内に実施するためには、テーマ設定、委託先選定、対象者整理、実施内容の設計、告知準備、実施後の振り返りまで、複数の工程を計画的に進める必要があります。

特に、健診後フォローや運動施策は、健診結果の確認後に検討を始めると、実施時期が後ろ倒しになりやすく、加入者の行動変容につながるタイミングを逃す可能性があります。

そのため、今年度の保健事業として運動施策を組み込む場合には、早期に外部委託先・連携先を検討し、実施可能な範囲を具体化することが重要です。

こうした背景を踏まえ、健康保険組合向けに、今年度の保健事業設計と運動施策の外部委託相談を開始しました。

サービス概要

本支援では、健康保険組合の既存保健事業や今年度計画に応じて、運動施策の企画・設計・運用を支援します。主な支援内容は以下の通りです。

- 保健事業設計支援：今年度の保健事業計画に合わせ、運動施策をどのように組み込むかを整理します。- 健診後フォロー支援：健診結果を受けた加入者に対し、運動習慣づくりにつながる施策を設計します。- 特定保健指導の前後支援：特定保健指導の前後に実施できる運動機会や啓発コンテンツを設計します。- 運動プログラム提供：オンラインセッション、施設活用、セミナー等を組み合わせた運動支援を提供します。- BODY PALETTE活用：月1回アンケートにより、組織単位・集団単位で健康状態の傾向を把握します。- 運用支援：告知、実施、参加導線、振り返り、次回施策への改善提案を支援します。- 外部委託相談：既存保健事業の一部補完、運動施策の外部運用、共同企画について相談可能です。

BODY PALETTEは、月1回のアンケートをもとに、組織単位・集団単位で健康状態の傾向を把握する法人向け健康支援サービスです。

早期相談が必要な理由

今年度中に保健事業として運動施策を実施する場合、実施直前の検討では十分な準備期間を確保しにくくなります。

委託先選定が遅れた場合、実施内容・費用・役割分担の確定が後ろ倒しになる可能性があります。

対象者整理が遅れた場合、健診後フォロー、特定保健指導前後支援などの対象者設定が曖昧になりやすくなります。

告知準備が遅れた場合、加入者への周知期間が短くなり、参加率が伸びにくくなる可能性があります。

実施体制の整理が遅れた場合、健康保険組合側の業務負荷が高まり、運用が属人的になりやすくなります。

振り返りの設計が不足した場合、年度内の改善サイクルを回しにくくなります。

保健事業は、実施そのものだけでなく、対象者設定、参加導線、実施後の振り返りまで設計することで、次年度以降の改善につなげやすくなります。今年度中の実施可能性を確認したうえで、既存施策の一部補完、単発施策、継続施策、オンライン・施設活用の組み合わせなど、健康保険組合ごとの状況に応じた実施案を整理します。

導入の流れ

- 現在の保健事業、健診後フォロー、特定保健指導、運動施策の実施状況を確認します。- 今年度中に実施したい対象者、テーマ、実施時期、予算感を整理します。- 外部委託できる範囲、既存施策を補完できる範囲を確認します。- オンライン、施設活用、セミナー、BODY PALETTE等を組み合わせた施策案を作成します。- 実施可否、スケジュール、役割分担、次年度展開の可能性を整理します。

初回相談では、今年度内に実施できる範囲と、次年度以降の継続施策として設計すべき範囲を切り分けて整理します。

ご相談について

健康保険組合が抱える健診後フォロー、特定保健指導の前後支援、加入者の運動習慣づくり、保健事業の運用負荷といった課題に対し、健康増進施設、専門職による運動指導、BODY PALETTEによる組織単位・集団単位の健康状態把握を組み合わせた支援を行います。

今年度中の保健事業実施を検討している健康保険組合、既存施策の一部補完を検討している保健事業担当者、運動施策の外部委託先を早期に検討したい担当者は、お気軽にご連絡ください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/