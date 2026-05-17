宅建強化WEEKで得点力を底上げ!! 竹原講師によるYouTube動画＋LIVE講義＋チャレンジテストで完全マスター!! 成績上位者にアマギフ500円プレゼント!!

株式会社夢来備人

宅スマでは、毎週1つのテーマを徹底攻略し、宅建試験の得点力を底上げする新企画を開催いたします。

その名も、「宅建強化WEEK」。

月曜日は、竹原講師によるYouTube講義動画で学習スタート。

火曜日は、無料LIVE講義で重要ポイントをしっかりインプット。

そして金曜日は、宅スマのチャレンジテストでアウトプット。

インプットだけで終わらせず、実際に問題を解いて実力を確認できるため、宅建試験本番で得点につながる力を養うことができます。

さらに、チャレンジテストの成績上位10名には、500円分のAmazonギフトカードをプレゼント！

完全無料で参加できる、宅建受験生のための実力アップ企画です。

第1回テーマ「宅地建物取引業」

5/18 (月) 19:00～ YouTube配信

5/19 (火) 19:00～ zoomLIVE講義

5/22 (金) 19:00～ チャレンジテスト

宅スマ YouTubeチャンネル、宅スマのお知らせにてzoom講義のURLを送付致します。ぜひ宅スマアプリの無料会員登録、YouTubeのチャンネル登録をしてお待ちください。チャレンジテストは宅スマアプリの会員登録(無料)をして頂けるとご利用頂ける機能となります。アプリ内のお知らせにて詳細をお伝えしますので、ぜひご登録してお待ちくださいませ。さらに宅スマでは、3500以上の問題が完全無料でご利用頂けます♪

宅スマアプリ

https://takusuma.com/lp/

宅スマYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@takusuma-official

第2回以降のスケジュールはこちら! YouTubeとアプリでは、随時情報を更新してまいりますので、続報をお待ちください!

5/25 (月)～ 第2回「宅建業者(免許)」

6/1 (月)～ 第3回「宅建士(登録) 」

6/8 (月)～ 第4回「媒介契約」

6/15 (月)～ 第5回「重要事項説明」

竹原直希 講師

若手講師のホープ。分かりやすい解説で得点力に繋がる講義を心がけていらっしゃるそうです。自身は行政書士資格をお持ちですが、「宅建を取った時は苦労したので、受験生の気持ちがとてもよくわかります」とのこと。受験生に寄り添った講義をぜひ体験してみてください！

会社概要

会社名：株式会社夢来備人（ムラビト）

所在地：東京都千代田区平河町一丁目1番8号

代表者：代表取締役 市原 岳洋

設立：2022年1月11日（アズマ株式会社による100％出資）

事業内容：学習教材事業

URL：https://murabito.jp/

お問い合わせ先

宅スマ事務局（株式会社夢来備人）

MAIL：info@murabito.jp

URL：https://takusuma.com/lp/