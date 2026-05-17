攻撃力『カンスト』令嬢の大逆転劇ファンタジー！ GCノベルズ新作『傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～ １』6月30日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズ『傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～ １』（小説：川崎悠 イラスト：双葉はづき）を2026年6月30日に発売いたします。
第１巻カバーイラスト
『傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～』とは
Web小説投稿サイト「小説家になろう」にて川崎悠先生が連載中の人気シリーズ『傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～』の書籍版がついにGCノベルズより刊行決定！
怪力の天与を授かった主人公・クリスティナが様々な困難を殴ってへし折っていく、攻撃力『カンスト』令嬢の大逆転劇ファンタジーとなっております。
本作のイラストを担当するのは、ライトノベルの挿絵やゲームのイラストなどを多数手がける大人気イラストレーターの双葉はづき先生。
今回公開されたカバーイラストの他にも、美麗なイラストが物語を彩ります。
ぜひ今後の情報解禁にご期待ください。
＜書籍情報＞
傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～ １
小説：川崎悠 イラスト：双葉はづき
ISBN：9784867168295
1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2026年6月30日
作品ページ：https://gcnovels.jp/book/1945
＜あらすじ＞
幼い頃に女神から授かった【天与】で怪力を得た伯爵令嬢クリスティナ。
突如、異世界から来たという聖女の予言によりいずれ『傾国の悪女』になると断じられてしまう。
王子からは婚約破棄を言い渡され、さらに国外追放を求められる。
しかし、その理不尽な要求に納得できないクリスティナは、その圧倒的な怪力で王子たちを殴り倒してしまうのだが……！？
攻撃力『カンスト』令嬢の大逆転劇ファンタジー、開幕！
夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/)
2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。
読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。
アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。
新刊は毎月30日頃発売です。
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