おさき、さくら、とうあや花山瑞貴がランウェイを彩る！櫻井優衣やIS:SUEによるライブパフォーマンスも見逃せない第24回開催『アップティー サツコレ2026SS』公式レポートVol.2

株式会社DONUTS

北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)が5月17日(日)に札幌市白石区の札幌コンベンションセンターで開催され、全国から会場に集まったのべ約2,430名の観客を前に大盛況のうちに幕を閉じました。

24回目の開催となった今回は、2026年6月20日(土)に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』(略称:『オキコレ2026』)との共通テーマとして「STARLIGHT」を掲げ、多様な個性と価値観が共鳴することで生まれる“新たな創造”をファッションで表現。多彩な演出とともに、140名以上の豪華出演者による約5時間におよぶ充実のステージを展開しました。

公式レポートVol.1では、櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)がファーストフェイスを務めたサツコレ開幕の様子や、希空や本田紗来、“おひなさま”こと長浜広奈らによる最旬SSコーデの披露や、超ときめき(ハート)宣伝部のパフォーマンスに会場が沸いたサツコレ前半戦の魅力を余すことなくお届けしました。

公式レポートVol.2では、多彩なゲストの登場でさらに盛り上がるサツコレ後半戦についてお伝えします！

『SAPPORO COLLECTION』公式サイト: https://sapporo-collection.jp/

公式レポートVol.1: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001900.000004237.html

■2nd STAGEでは多彩なタイアップステージにも注目！【FASHION STAGE】

「GYDA STAGE」には、なごみ、MINAMI、おさき、moeri、hanano、runa、rian、村谷はるな、しげ、PyunA.や、コノリリのCONOMIとLiLiがショートパンツやワンピース、ミリタリーデザインなど多彩なデニムスタイルで次々とランウェイに登場！ブランドの持ち味であるカジュアルかつセクシーなスタイリングに、例年よりさらにエッジの効いたデザインが印象的な最新ルックを披露しました。

【FASHION STAGE＆MEDIA TIE-UP】

続く「Maison Shun Ishizawa STAGE」では、GYUTAE、元之介、水戸由菜、こーくん、かのん、yurara、西島蓮汰(OCTPATH)、花山瑞貴、sakura、mikuが、パンクや和のディテールを活かしたアイテムを着こなし、クールで洗練された装いを披露しました。そして、ステージのトリを務めたのは、お笑いコンビ・オズワルドの畠中悠＆伊藤俊介！TV番組「道産人間オズブラウン」(STV)とのタイアップ企画によってファッション業界を“侵略”すべくサツコレに飛び込んできた2人は、普段の姿からは想像もつかないほどスタイリッシュにキメてランウェイを颯爽と闊歩。ランウェイトップではクールなポージングのあとに、番組で共演するトムブラウンの漫才のツッコミポーズを披露して会場を沸かせました。その後のトークパートでも、息の合った軽快な掛け合いで観客の笑いを誘いながら番組の魅力をたっぷりと紹介しました。

【PARTNER STAGE】

「伊藤園 鉄分野菜ステージ」には、淡いパープルがやわらかなムードを演出するスタイリングでNiki、朝比奈舞奈、早坂萌香、小夏みなみ、小玉梨々華(わーすた)が登場しました。そしてNikiと朝比奈舞奈が出演したトークパートでは、ブースでも紹介されていた伊藤園のにんじんミックスジュース「鉄分野菜」の魅力についてクロストークを展開。美容や健康への意識が高い2人が日常生活で意識している習慣について語り、来場者の関心を集めました。

【MEDIA TIE-UP】

「Zipperステージ」では、大村杏(SKE48)、平美乃理、もちのあん【FR2PON!】、東条澪、すみぽん(高倉菫)、はるな、かずき、ゆゆ、山口もあ、村谷はるなが黒を基調としたゴシック・パンク調のコーディネートを披露！『Zipper』2026年春号にも登場した大村杏(SKE48)は、初めてサツコレのランウェイを歩いた感想を語るとともに、6月30日(火)に発売される『Zipper』2026年夏号の告知も行いました。

そして、記念すべき10回目の「Rayステージ」には、櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、加藤ナナ、三浦理奈、中川紅葉、村瀬紗英、本田紗来ら専属モデルたちが登場。レースやフリル使いがフェミニンな雰囲気を引き立てる、柔らかなペールトーンの装いでステージに華を添えました。「Rayステージ」初出演となる櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)や、対照的に10回目の出演となる加藤ナナ、村瀬紗英をはじめとしたモデルたちは、コーディネートのポイントや注目の春夏アイテムの紹介を交えながらトークを展開しました。

【PARTNER STAGE】

独創的なデザインで新しいコスチュームの価値を提案し、ディテールにこだわったデザインを展開する「Malymoon(マリームーン)」のステージには、出演者たちがたっぷりのレースやフリル、リボンをあしらったドーリーなコスチュームで登場。それぞれ異なるモチーフの個性豊かな衣装でランウェイを華やかに彩り、その圧倒的な可愛らしさと作り込まれた世界観で会場を魅了しました。

＜出演者＞

佐藤ノア、実熊瑠琉、さくら、りり姫、えごまちゃん、すずら、松川星、りんか、中村里砂、長浜広奈

続く「SAPPORO SCRAMBLE RUNWAY」は、札幌のリアルなライフスタイルと最新トレンドが交差する人気ショッピングスポット、4PLA(札幌4丁目プレイス)、さっぽろ地下街、PIVOT CROSSによる共同ステージです。各施設の注目ブランドのアイテムを身にまとった出演者たちが次々とランウェイに登場し、地元・札幌のファッショントレンドが凝縮された見応えのあるステージを披露しました。

＜出演者＞

・4PLA(札幌4丁目プレイス)

RAGTAG:とうあ、miku、高橋かの、erea、景井ひな

・さっぽろ地下街

NATURAL BEAUTY BASIC:久保田海羽、yurie

＆Candy.r:武田麗聖、空羽

as know as de base:稲垣姫菜、rian

・PIVOT CROSS

Ungrid:希空、ibuki、moeri、mika、denise

【SHOOTING ACT】

シューティングアクトとして登場したのは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わったキム・ミジョン氏プロデュースによる5人組ボーイズグループ・VIBY。札幌出身のAKITO、KOTAROにとっては地元への凱旋ステージとなる彼らは、デビュー曲である「Mi*light」と、2026年5月13日(水)に配信されたばかりの新曲「HANAMARU」を披露！爽やかなメロディと歌声、軽やかなパフォーマンスで会場の空気を一気に自分たちの色に染め上げました。

【MODEL AUDITION】

1st STAGEで行われた、モデルオーディション「STARLIGHT AUDITION ～ UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER ～」の公開最終審査の結果がついに決定し、11名のファイナリストから新たな飛躍への一歩を踏み出す受賞者が発表されました。

グランプリを受賞したのは北海道岩見沢市出身、17歳の竹原愛奈。オーディションアンバサダーの阿部凜からティアラと花束、そして副賞としてダイヤモンドが輝く美しいネックレスを贈られると、感極まった様子を見せながらも、満面の笑みで「まだ実感が湧きませんが、グランプリという素晴らしい賞をいただきすごく嬉しいです。ここがゴールではなくスタートだと思うので、みなさんに応援していただけるように頑張ります！」とコメントしました。また、竹原愛奈は3rd STAGEのファッションステージへの電撃出演も決定しました。

なお、準グランプリは北海道函館市出身、11歳の土手維知夏が、特別賞は北海道札幌市出身、18歳の大川愛奈が受賞し、それぞれティアラと花束が贈られました。

■サツコレのラストを飾るのはIS:SUE！圧巻の3rd STAGE【ARTIST LIVE】

3rd STAGEのトップバッターとしてステージに現れたのは、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバーとしても活躍する櫻井優衣！今回の『アップティー サツコレ2026SS』ではソロアーティストとしてもステージに舞い降りました。女の子のポジティブな自己愛を歌った「ぜんぶ可愛いのせい」のあとに、2026年5月13日(水)に一部先行配信されたばかりの「ニガテオソロイ」を会場で初披露！ラストには「キミのことが好きなわたしが好き」をキュートに歌い上げ、持ち前の透明感あふれるポジティブな歌声と、観客の視線を惹きつける愛らしいパフォーマンスで会場を魅了。客席からはあたたかな手拍子と熱い歓声が送られ、会場全体が一体感に包まれました。

【PARTNER STAGE】

実業家のひろゆきがプロデュースディレクターを務める「Mo,de in Japan」のステージには、堀海登、中村みずき、中江斗星、maho、みぴ、松本彩愛(MOUWAY)、福田蒔已花(Shibu3 project)、藤原実羽(Shibu3 project)、そして西村ゆか、石丸伸二が登場！日本の織り技術と素材開発のノウハウを活用して開発されたテキスタイル「NOTO SNOW」で制作したワイシャツを着こなし、洗練されたスタイリングでランウェイを彩りました。トークパートでは西村ゆかと石丸伸二が登場し、その着用感をアピール。さらにリモート中継でひろゆきがスクリーンに登場し、西村ゆかとの夫婦共演が実現！ひろゆきはリモート先のパリから、日本の技術が詰まった革新的なブランドの魅力やアイテムのこだわりについて語りました。

【ミクチャSTAGE】

「ミクチャステージ」には、ビビッドカラーを取り入れた春夏らしい華やかなコーディネートのGYUTAEをはじめとするゲストとともに、事前オーディションを勝ち抜いたライバーたちが登場。憧れのランウェイに立つ喜びを笑顔いっぱいに表現し、会場を明るく盛り上げました。

＜出演者＞

GYUTAE、遠藤莉亜、百田汐里、希姫(きき)、うえきあやか、最強のなびちゃん、Reina、倉田乃彩、山崎心

そして「LIVER’S SPECIAL STAGE」には、「ミクチャ」の人気ライバーたちが勢揃い！桜色のトップスが春らしい軽やかさを感じさせるスカートスタイルや、ロカビリーファッションを思わせるレトロなスタイリングなど、個性を活かした装いでランウェイを披露しました。

＜出演者＞

ソウタ、別所愛奈、本多澄一、戸叶ふう、けーすけ、そら、月城花純、市谷椋、risa

【FASHION STAGE】

「EMODA STAGE」には、なごみ、sakura、lisa、空羽、hanano、山口もあ、ハルカ、しげ、erea、りんか、平美乃理、水戸由菜が登場。美脚が映えるデニムに、コンパクトなトップスやトレンド感のある肌見せアイテムを組み合わせた、スタイルアップ効果抜群のコーディネートで観客の視線を独占しました。

「MERCURYDUO STAGE」では、淡いグリーンのオフショルダートップスにデニムを合わせた爽やかなスタイリングの長浜広奈や、フェミニンなワンピースを着こなした実熊瑠琉をはじめ、marimo、yurie、mika、村谷はるな、かのん、moeri、花山瑞貴、ibuki、加藤ナナが登場。そして「STARLIGHT AUDITION ～ UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER ～」で見事グランプリの座に輝いた竹原愛奈もステージに姿を見せ、凛としたマリンルックで堂々とランウェイを歩きました。

中野恵那、中川紅葉、村瀬紗英、PyunA.、さくら、おさき、MINAMI、コノリリのCONOMIとLiLiが次々と登場した「Darich STAGE」では、レースやデニム、ツイードといった多彩な素材を絶妙に組み合わせた夏の最新ルックを披露。どこか儚く今にも溶け出しそうな繊細な世界観の中で、夏らしいアイテムを華やかに着こなしました。

【ARTIST LIVE】

『アップティー サツコレ2026SS』のトリを飾ったのは、『サツコレ2025SS』以来約1年ぶりの出演となる4人組ガールズグループ・IS:SUE。ステージに姿を現すと、待ちわびていた観客から割れんばかりの歓声が沸き起こりました。幻想的なAメロからクールなラップパートへの展開が魅力的な「Phase」をはじめ、「THE FLASH GIRL」「Super Luna」を歌い上げて観客を釘付けに。そして最後に披露されたのは、2026年5月20日(水)リリースの1stアルバム『QUARTET』のリード曲である「Quartet」！大舞台の締めくくりにふさわしい圧倒的なボーカルと、一糸乱れぬハイレベルなダンスパフォーマンスで会場のボルテージは最高潮に。グループとしてのさらなる進化と力強いエネルギーを見せつける圧巻のステージで、熱狂に包まれたイベントのラストを彩りました。

【FINALE】

約5時間にわたって熱狂に包まれた『アップティー サツコレ2026SS』も、ついにグランドフィナーレへ。この日のステージを彩った豪華出演者たちが続々とランウェイに再登場すると、客席からは名残惜しそうな大歓声と温かい拍手が送られました。出演者を代表してとうあ、オズワルド、そしてIS:SUEのメンバーたちが今回のサツコレ出演の感想を語ったのち、次回『SAPPORO COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER』(略称:サツコレ2026AW)の開催が発表されると会場のボルテージは再び急上昇！次回への期待と興奮が入り混じる歓声の中、盛大な拍手とともにイベントは幕を下ろしました。

『サツコレ2026AW』のチケットは、サツコレ公式LINEを友だち登録いただいた方限定で、本日より超速先行販売を開始いたしました。詳細は以下よりご確認ください。

『SAPPORO COLLECTION』公式LINE: https://lin.ee/zyMTqFTR

■『札幌コレクション/SAPPORO COLLECTION』について

◆イベント概要

イベントタイトル : [正式名称]UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER

UP-T Presents 札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER

[正式略称]アップティー サツコレ2026SS

開催日 : 2026年5月17日(日)13:00開場 14:00開演

会場 : 札幌コンベンションセンター

所在地 : 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1 ( https://www.sora-scc.jp/ )

公式サイト : https://sapporo-collection.jp/

※愛来とコングラッチェ！の花森りほは、体調不良のため出演を見送りました。