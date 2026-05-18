入居者からの″相談メール″から家賃滞納を予測するAIサービス「シグナルキャッチ by Sumoo」を開始

株式会社アイシャス

株式会社アイシャス（本社：東京都豊島区東池袋、代表取締役：田中千秋）は、入居者からの相談メールや電話の内容を解析し、家賃滞納リスクを事前に検知するサービス「シグナルキャッチ by Sumoo（スムー）」の提供を開始しました。

【シグナルキャッチ by Sumoo ロゴ】

本サービスは、入居者から大家や管理会社へ寄せられる家賃に関する相談メールやLINEなどの相談内容に含まれる言葉や感情、文脈を、当社が独自開発したAIプロトコルで分析し、スコアリング評価等で家賃滞納につながるリスクを事前に可視化するものです。

これにより、従来の「滞納発生後に対応する」管理手法から、「滞納前に気づき、未然に防ぐ」予防型の家賃管理への転換を支援します。

■全国の賃貸物件における年間強制退去件数は約16万件

近年、物価上昇や雇用の不安定化により、家賃支払いに困難を抱える世帯が増加しています。しかし滞納は突然発生するのではなく、入居者からの相談メールや問い合わせの文面に、その兆候が現れているケースが少なくありません。

現場では、これらの情報はメールやLINEに分散しており、担当者の経験や感覚に依存して判断されることが多く、重要なシグナルを見逃してしまうリスクが生じています。

■ 個人情報の提供は不要。テキストだけで分析が完結

「シグナルキャッチ by Sumoo」は、入居者を特定する個人情報の提供が一切不要です。分析に必要なのは、入居者から寄せられた相談メール・LINEのテキストデータのみ。文章の「ニュアンス」「文体」「文脈」をAIが解析するため、個人情報保護の観点からも安心して導入できます。

■サービス概要

【シグナルキャッチ by Sumoo サービス概要】

本サービスは当社独自のAIプロトコルを用いて、以下の分析を統合的に実施します。

■ 他社AIとの違い

- テキストマイニング・言語統計による心理状態の解析┗相談文に含まれる語彙・文体・感情的ニュアンスを解析し、支払い意欲・認知機能・発言の一貫性を数値化します。- 行動ログによる生活崩壊の検知┗レスポンス速度や連絡パターンの変化から、生活リズムの乱れを検知します。- 生活破綻フェーズの特定┗一時的なキャッシュフロー問題か、構造的な生活困窮かを判定し、適切な介入時期を提示します。- 公的支援との適合性評価┗住居確保給付金など公的支援の要件適合性をAIが算出し、最適な支援メニューへの接続プランを提示します。- 福祉機関連携用サマリーの生成┗福祉介入の必要性・正当性を言語化した評価報告書を自動生成します。┗分析結果はダッシュボードで可視化されるとともに、PDF形式の評価レポートとして納品します。【シグナルキャッチ by Sumoo 分析解説図】

テキストマイニングを活用したリスク分析ツールは存在しますが、本サービスは「家賃滞納」という課題に特化し、法的手続きへの移行判断・公的支援との接続・福祉機関との連携まで一貫してカバーする点が独自の強みです。

担当者の経験値に依存していたリスク判断を、再現性のあるスコアとして可視化します。

■特徴

1. 一文から兆候を捉えるテキスト解析

入居者の“何気ない一言”に含まれる不安や迷いをAIが解析し、滞納につながる兆しを可視化します。

2. 滞納前に介入できる予防型モデル

リスクを事前に把握することで、早期フォローや支払い相談などの対応が可能となり、滞納の発生を抑制します。

■評価レポートイメージ

例えば、入居者から「仕事先から給料が支払われていないため、来月分の家賃を支払うのが厳しいので、来月10日まで待ってほしい。」という相談が寄せられた場合、本サービスは滞納リスクスコア・心理状態の言語分析・推奨アクション・公的支援との適合性を含む評価レポートを生成します。

■料金

【評価レポートダッシュボード画面】【評価レポート（PDF）イメージ1】【評価レポート（PDF）イメージ2】【評価レポート（PDF）イメージ3】

《スタンダードプラン》

価格…19,800円

所要日数…3営業日以内

内容…通常の相談、テキスト1件

《エクスプレスプラン》

価格…29,800円

所要日数…即日～翌営業日

内容…急を要する案件

《プレミアムプラン》

価格…44,800円

所要日数…5営業日以内

内容…長文・複合・行動ログ含む詳細分析

※電子データ（PDF）で納品。消費税別途。

※1件からお申し込みいただけます。

まずは資料請求・無料相談から。

ご不明点は以下よりお気軽にお問い合わせください。

■ウェブサイト

「シグナルキャッチ by Sumoo（スムー）」の詳細については株式会社アイシャス公式ウェブサイト内の特設ページをご覧ください。

《家賃滞納予兆検知AIソリューション｜株式会社アイシャス》

https://aishas.co.jp/newsite/services/websiteproduction/rentarrearsai/

■ 今後の展開

詳細を見る :https://aishas.co.jp/newsite/services/websiteproduction/rentarrearsai/

当社は本サービスを通じて、家賃滞納を単なる未払い問題ではなく生活困窮の初期シグナルとして捉え、住まいを基点とした社会課題の解決に貢献してまいります。今後は行政・支援機関との連携をさらに強化する予定です。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アイシャス

運営担当者：田中健

Email：t-takeshi@aishas.co.jp

代表電話番号：050-1721-9887

携帯電話番号：070-4398-2851

サービス詳細：https://aishas.co.jp/newsite/services/websiteproduction/rentarrearsai/