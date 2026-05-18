VURA、AI時代の「企業価値再定義（Enterprise Redefinition）」事業を本格始動

ビューラキャピタルイノベーションホールディングス株式会社

【定義されない価値は、評価されない】

ビューラキャピタルイノベーションホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：門脇直樹、以下「VURA」）は、2026年5月、AI時代における「Enterprise Redefinition（企業価値再定義）」事業を本格始動しました。

VURAは、AI時代における「Enterprise Redefinition（企業価値再定義）」を実行する、日本発の投資・経営・価値創造プラットフォームです。AIによって知識、分析、最適化が急速に民主化される中、企業価値の源泉は、既存の価値分類を超えて、「何をどう価値として再定義し、どう社会へ接続するか」へと移行し始めています。

現在、日本を含めた世界中の企業では、AI活用格差、意思決定速度の低下、事業承継、既存事業モデルの限界など、企業価値そのものに関わる問題が顕在化しています。しかしVURAでは、これらの本質的な問題は「価値がないこと」ではなく、「価値が定義されていないこと（未定義価値）」にあると考えています。企業の競争力が「情報量」から「定義力」へ移行する今、単なる効率化や分断された外部支援ではなく、投資、経営参画、企業価値再定義を一体で実行し、有形・無形の枠組みを問わず、あらゆる未定義の価値を社会が求める「未来価値」へと転換します。

── VURAの核となる3つの統合・変革アプローチ

1. 「投資・経営・価値創造」が三位一体となって機能する、一気通貫の統合モデル

AI時代において、投資会社、コンサルティング会社、PEファンド、AI支援会社といった分断された機能だけでは、本質的な企業変革は成立しにくくなっています。 VURAの強みは、自ら投資し、経営に入り、再定義から実行までを担う点にあります。戦略立案、投資、AI活用、経営実行、そして企業価値再定義までを一気通貫で統合するモデルは、国内外でも稀な取り組みです。

単なる時価総額の向上ではなく、「社会にどのような未来を実装するのか」「人の価値をどう拡張するのか」「次世代へ何を残すのか」までを含めて、分断されたビジネス、テクノロジー、資本を再接続し、企業の存在意義そのものを再設計します。

三位一体の価値創造モデル図

単なる外部からの助言や資金提供にとどまらず、自ら「投資」し、「経営参画」し、企業の価値を「再定義」するサイクルを一体で回します 。この独自の循環により、価値創造の速度を圧倒的に高め、企業の非連続な成長を実現します 。

2. ビジネス・技術・資本の構造的「再接続」

「Before - After」価値構造の再接続図

【Before】 従来の多くの企業では、ビジネス・技術（AI・テクノロジー）・資本がそれぞれ分断され、価値を十分に発揮できていません 。【After】 VURAは「再定義」を中心に据えることで、これら3つの要素を美しく再接続・統合し、AI時代に適合した新しい企業価値の構造を創り上げます 。

3. 対象に合わせた価値創造プロセス

価値創造の対象と提供価値

VURAは、「事業オーナー・経営者」の皆様の事業承継や成長、および「金融機関・PEファンド」の皆様の投資価値向上や経営変革を対象としています 。自ら「投資（出資・承継）」し、「経営参画（CEO/CXO実行）」し、さらに「事業再定義（新事業・変革）」へと一気通貫で繋げることで、企業の潜在価値を解放し、企業価値の非連続成長（Non-linear Value Creation）を具現化します 。

■ 未来価値領域（ディープテック・次世代産業）への取り組み

VURAでは、未来価値創出の最重要テーマとして以下の4つの領域を位置付け、次世代産業への知見を経営・投資へ統合します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183394/table/2_1_61bafda06c89a1d35a5c409c932a730d.jpg?v=202605180951 ]

■ 代表プロフィール

代表取締役社長 CEO：門脇 直樹（かどわき なおき）

代表取締役社長 CEO 門脇 直樹（Naoki Kadowaki） ソニーでのエンジニアキャリアを起点に、IBMで20年以上にわたりAI・先端技術による全社変革を主導。その後、PE投資先企業の代表として実戦的な経営変革を牽引してきた経験を基盤に、VURAを創業。AI時代における「企業価値再定義（Enterprise Redefinition）」の社会実装に挑む。

京都大学工学部卒業後、ソニーグループにてエンジニアとしてキャリアを開始。その後IBMに参画し、20年以上にわたりAI、先端技術、新規事業創出、グローバルオペレーション、全社変革を推進。IBMでは戦略シンクタンクや新規事業創出、価値創造モデルの変革を主導。その後、PE投資先企業にてホールディングスおよび事業会社の代表取締役 CEOとして、戦略、財務、組織、オペレーションを統合した経営変革を実行。戦略、AI、テクノロジー、経営、資本、実行を横断してきた経験を基盤に、VURAでは「Enterprise Redefinition」の社会実装に取り組む。 慶應義塾大学ビジネススクール非常勤講師（デジタルテクノロジーと経営）、経済同友会会員。

■ 代表コメント

「世界はかつてない速度で変化しています。AI時代では、企業そのものの定義が変わり始めています。だからこそ、私たちは企業価値を再定義します。投資し、経営に入り、再定義する。そして未来を創る。VURAは単なる企業支援ではなく、企業の存在意義を問い直し、未来価値を創っていきます。社会変革、技術変革、資本変革を通じて、世界の人を幸せにする。それがVURAの目指す未来です。」

■ 会社概要

会社名：ビューラキャピタルイノベーションホールディングス株式会社

英語表記：VURA Capital Innovation Holdings Inc.

代表者：代表取締役社長 CEO 門脇 直樹

設立：2026年4月

資本金： 1,000万円

本社所在地： 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング

事業内容：投資・経営参画・企業価値再定義

公式サイト：https://www.vuracapital.com/