地上波タブーのニューメディア『NoBorder』最新回公開 #47

株式会社NoBorder

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』を展開する株式会社NoBorder（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児）は、「#47 ポリコレに汚染される現代社会─“多様性”の名で壊れていく日本の末路」を本日21:00に公開したことをお知らせいたします。

NoBorderではこれまで、政治、安全保障、経済、教育、社会制度など、日本社会が抱える構造的課題に切り込み、「真実の輪郭」に迫ってきました。今回の#47では、性別、人種、宗教などの違いを尊重するために広がってきたポリティカル・コレクトネス、通称「ポリコレ」をテーマに、多様性社会の理想と、その先に生まれる課題について多角的に議論しました。

ポリコレは本来、偏見や差別をなくし、多様な人々が尊重される社会を目指す考え方です。一方で近年は、採用や昇進における数値目標、教育現場での配慮、エンタメ作品の表現、日常の言葉遣いにまで影響が広がり、「本音を言いづらい社会」を生んでいるのではないかという懸念も強まっています。

今回の番組では、多様性を重視するポリコレは社会にとって必要な進化なのか。それとも、数字合わせや過度な配慮によって、かえって分断を生むものなのか。ゲストMCにIVAN氏を迎え、多様性社会が日本にもたらす影響について議論しました。

#47:「ポリコレに汚染される現代社会─“多様性”の名で壊れていく日本の末路」

https://youtu.be/ngyoHfvygdM

最新回の見どころ

1. なぜ今、「ポリコレ」を問うのか

ポリティカル・コレクトネスは、性別、人種、宗教、性的指向などの違いによって不利益を受ける人を減らし、社会の中にある偏見や差別を見直す考え方として広がってきました。

しかし、その「正しさ」が行き過ぎることで、採用や昇進、教育、エンタメ、日常の表現にまで強い影響を及ぼし、誰かを傷つけないための配慮が、逆に本音を言えない空気や新たな分断を生んでいるのではないかという問題も浮かび上がっています。

NoBorder #47では、ポリコレが掲げる多様性の理想と、その運用がもたらす現実のズレに焦点を当てました。

2. 番組内で浮かび上がった論点

番組では、以下の論点が提示されました。

・多様性を重視するポリコレは、社会にとって必要な進化なのか、それとも害悪なのか

・女性や外国人などの管理職比率を30％にする数値目標は、本当に必要なのか

・数字目標の強制は、性差や現場の実態を無視することにつながらないのか

・多様性は経済成長を生むのか、それとも海外の成功例を形だけ真似しているだけなのか

・ポリコレは表現の自由や文化的文脈を奪っていないか

・日本には、日本独自の多様性や共生のあり方があるのではないか

議論では、女性やマイノリティが意思決定の場に加わることは、社会システムを変えるために必要だという意見が示されました。一方で、数値目標だけが先行すると、実力ではなく属性で評価される「数合わせ」になり、かえって反発や分断を生むのではないかという慎重な意見も出されました。

番組では、多様性を否定するのではなく、誰もがフェアに競争できる環境をどう作るのか。そして、日本社会に合った多様性の形とは何かが問われています。



3. 表現の自由と「過度な配慮」の行き着く先

番組後半では、ポリコレが表現の自由や文化的な文脈に与える影響についても議論しました。

「お母さん食堂」の名称変更、海外作品における配役をめぐる論争、ゲームや映画におけるポリコレ炎上などを例に、差別的な表現を見直すことの必要性と、過度な配慮によって言葉や文化が窮屈になることへの懸念が語られました。

また、欧米の歴史的背景から生まれたポリコレ概念を、そのまま日本に持ち込むことが本当に適切なのかという視点も提示されています。日本社会に必要なのは、外から輸入されたルールをそのまま当てはめることではなく、相手を尊重する感覚を一人ひとりが持ち、現実に即した配慮を積み重ねていくことではないか。そうした問いが浮かび上がる回となっています。

4. 多彩な出演者とゲストMC

本エピソードには、政治、国際情勢、法制度、ジャーナリズム、性的マイノリティ当事者など、多様な立場から論客が集結しました。



LGBTQ＋当事者として、性別適合手術を経験した清水ひろと氏と、ゲイであることを公表している斎木陽平氏が出演。当事者としての経験を踏まえながら、多様性をめぐる議論にリアルな視点を加えました。

また、作家で中東情勢アナリストの石田和靖氏、ノンフィクションライターの窪田順生氏、弁護士の桜井ヤスノリ氏、政治学者の白井聡氏、タレントのフィフィ氏も出演。それぞれの立場から、ポリコレ、多様性、数値目標、表現の自由、日本型の共生について議論を交わしました。

ゲストMCには、元パリコレモデルであり、トランスジェンダー当事者としても発信を続けるIVAN氏が登場。当事者としての視点も交えながら、多様性社会の理想と現実について議論に参加しました。

【出演者情報】

ゲストMC：

IVAN氏（モデル／タレント）

出演者：

石田和靖氏（作家・中東情勢アナリスト）

窪田順生氏（ノンフィクションライター）

斎木陽平氏（港区議会議員）

桜井ヤスノリ氏（弁護士）

清水ひろと氏（日本LGBT協会代表）

白井聡氏（政治学者）

フィフィ氏（タレント）

視聴者参加型企画（アンケート）

番組公開後、メインMCを務める溝口勇児の公式X及びNoBorder公式Xでは視聴者アンケートを実施しています。番組を通じて、視聴者自身が考え、表明する場を提供していますので、ぜひご参加ください。

溝口勇児公式X ：https://x.com/mizoguchi_yuji

NoBorder公式X ：https://x.com/NoBorder_info

NoBorder公式アプリのご案内

NoBorderでは公式アプリの運用を開始しています。公式アプリでは、以下のような番組の裏側や深掘りコンテンツをお楽しみいただけます。

● 出演者のオフショット

● 未公開カット・限定映像

● 動画公開後のアフタートーク

● 削除された過去回の特別公開

番組本編とあわせて、NoBorderの世界観をより立体的に体験できる場として展開してまいります。

■アプリへのアクセス方法

NoBorder公式アプリは、公式LINEからアクセス可能です。まずは NoBorder公式LINEを友だち追加いただき、LINE内の案内より公式アプリへお進みください。

▼ NoBorder公式LINE

https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1(https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1)

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』とは

「NoBorder」は、連続起業家・溝口勇児が命をかけて“真実の輪郭”に迫る、地上波タブーのニューメディアです。既存メディアでは扱いづらいテーマに対し、多様な立場・専門性を持つ論客を迎え、結論ありきではない、多面的な議論を展開しています。



フェイク OR ファクト--

そのBORDERは、あなた自身がひいてください。

■配信情報

番組名 ：NoBorder

エピソード：#47

タイトル ：「ポリコレに汚染される現代社会─“多様性”の名で壊れていく日本の末路」

公開日時 ：毎週土曜 21:00

配信媒体 ：YouTube

視聴方法 ：無料視聴

視聴URL ：https://youtu.be/ngyoHfvygdM

■ホームページ/公式SNS

公式X ：https://x.com/NoBorder_info

公式Instagram ：https://www.instagram.com/noborder_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@NoBorder_jp

公式TikTok ：https://tiktok.com/@noborder_jp?_t=ZS-8xr4GPnWz0Z&_r=1(https://tiktok.com/@noborder_jp?_t=ZS-8xr4GPnWz0Z&_r=1)

【株式会社NoBorder 概要】

会社名：株式会社NoBorder

代表取締役：溝口勇児

事業内容： ジャーナリズムメディアの企画・制作・配信

お問い合わせ先：info@no-border.jp