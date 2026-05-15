『ラブライブ！サンシャイン!!』の描き下ろし The Blue Swell衣装ver. トレーディングアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！サンシャイン!!』の商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！サンシャイン!!』の商品の受注を5月11日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし The Blue Swell衣装ver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（最大約）68×37mm 以内 台座：（約）33×20mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし The Blue Swell衣装ver. トレーディングハート型缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合B The Blue Swell衣装ver. レクタングル缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \5,445(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（約）56×52mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし The Blue Swell衣装ver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全22種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし The Blue Swell衣装ver. トレーディングAni-Frame

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 The Blue Swell衣装ver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし The Blue Swell衣装ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 高海千歌 The Blue Swell衣装ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全9種（高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ）

サイズ：本体：（約）23.9×12.5cm 台座：（約）10.3×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし The Blue Swell衣装ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 高海千歌 The Blue Swell衣装ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全9種（高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ）

サイズ：本体：（約）18.3×9.6cm 台座：（約）7.1×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし The Blue Swell衣装ver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 高海千歌 The Blue Swell衣装ver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてメンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全9種（高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ）

サイズ：（約）99×96mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし The Blue Swell衣装ver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 高海千歌 The Blue Swell衣装ver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全10種（高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ、集合）

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼描き下ろし The Blue Swell衣装ver. B8硬質ケース

※画像は「描き下ろし 高海千歌 The Blue Swell衣装ver. B8硬質ケース」を使用しております。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全9種（高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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