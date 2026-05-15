16年の歳月が育てた日本酒の新たな価値。 SAKE HUNDREDのヴィンテージ日本酒『礼比』が6月4日から抽選応募受付開始

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株式会社Clear




日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営: 株式会社Clear/東京都渋谷区 代表取締役社長：生駒龍史)のヴィンテージ日本酒『礼比(らいひ)』が2026年5月15日(金)で、熟成16年となります。本数に限りがあるため、本年度より抽選販売制を導入し、6月4日(木)から抽選の応募受付を開始します。


16年の氷温熟成*『礼比』を6月4日から抽選応募受付開始


世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、16年間マイナス5℃の氷温で長期熟成されたヴィンテージ日本酒『礼比(らいひ)』の抽選販売の応募受付を2026年6月4日(木)から開始します。



『礼比』は2023年5月、13年熟成の時に初めて発売し、今年で販売4年目を迎えます。輝きのある黄金色の外観と妖艶な香りの熟成酒で「氷温熟成」「フレンチオーク樽熟成」「累乗仕込み」という3つの異例の挑戦により生まれました。


フレンチオーク樽熟成を終えて完成した『礼比』には限りがあります。本年度より、新たな『礼比』となるお酒の樽熟成を開始しますが、次にこの品質で熟成が完了するのは3年後の2029年となる見込みです。今ある商品を今後3年間にわたって公平にお届けするため、本年度より抽選販売制を導入します。


*「氷温熟成」は登録商標です（公益社団法人 氷温協会認定番号 13076001）



抽選受付はこちらから :
https://jp.sake100.com/products/raihi

日本酒の熟成研究が進む、新たな時代へ


近年、日本酒業界では、熟成による香気成分変化や味覚変化に関する研究が進んでいます。大学や研究機関による解析では、日本酒の熟成過程において、糖やアミノ酸、香気成分などが複雑に変化することが明らかになってきました。さらに、低温環境下では成分変化や品質変化が抑制され、酒質の安定化に寄与することが実証されています(*)。



しかし、この研究も発展途上にあり、“時間”という要素が日本酒にもたらす変化は、未だ解明されていません。熟成温度以外にもさまざまな変数が絡み合い、長い歳月をかけて深まっていく様相は、日本酒のもつ神秘性と可能性が現れています。


こうした背景のもと、ワインやウイスキーのように、時間そのものを価値として楽しむ文化が、日本酒にも広がり始めています。



16年という長い歳月を経た『礼比』には、効率では辿り着けない時間の蓄積があります。時間をかけることでしか生まれない香味。 待つことでしか得られない豊かさ。『礼比』は、日本酒における“時間価値”を表現する一本として、熟成日本酒の新たな可能性を切り拓いています。



* 出典：地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター　貯蔵温度が清酒の味と香りに与える影響の解明
https://www.iri-tokyo.jp/research/seeds/sake-storage-temperature/(https://www.iri-tokyo.jp/research/seeds/sake-storage-temperature/)






氷温、樽、累乗仕込み。時間と技術が織りなす『礼比』の深層


◆16年間の氷温熟成


『礼比』は、マイナス5℃の氷温環境で16年間熟成されたヴィンテージ日本酒です。氷温熟成を行うことで、10年以上もの歳月を経た熟成酒でありながら、新酒のようなフレッシュな面を持ち、極めてなめらかなテクスチャーを実現させています。氷温熟成ならではの、透明感のある洗練された味わいをお楽しみください。



◆甘やかな樽香を生み出したフレンチオーク樽熟成


氷温環境の中、ミディアムローストのフレンチオーク樽に3年間貯蔵しています。これにより、エレガントな甘やかさを含んだ樽香、上品なバタースコッチを思わせるトーン、鼻孔をくすぐるアロマが生み出されました。



◆累乗がもたらす濃密な甘み


日本酒の醸造方法のひとつに、仕込み水の一部に日本酒を使用することで、深い甘味と旨味をもたらす製法があります。『礼比』は、この日本酒を重ねるようにして醸造する「累乗仕込み」製法により、濃密で奥行きのある瑞々しい甘みと、立体感のある旨みを生み出しています。





世界が認めた16年の軌跡。オーストラリア、香港のコンクールで部門のトップを受賞


『礼比』は世界各国で数々の賞を獲得しています。特に、アジア最大級の日本酒コンクールである香港の「Oriental Sake Awards 2025」では、部門チャンピオンを受賞しました。


・フランス「Kura master」


　　・2025年 純米酒(51-65%)部門　 プラチナ賞


　　・2026年 熟成酒部門　金賞


・オーストラリア「Australian Sake Awards 2025」


　　・リッチ／セイボリー部門　プラチナ賞(最上位1点のみ)


　　・Judge’s Choice賞


　　・Fried Chicken／Karaage部門 Recommended Food Matching賞


　　・Mushroom Pizza部門 Recommended Food Matching賞


・香港「Oriental Sake Awards 2025」


　　・長期熟成酒(淡熟)部門　部門チャンピオン



『礼比｜RAIHI』- 氷温が贈る、至香の一滴


妖艶な香りを纏った瑞々しい甘味。洗練を極めるなめらかな口当たり。凍てつく氷温庫で十数年眠り続けた『礼比』は、ひときわ輝きを放つ氷温熟成酒です。



商品名：礼比｜RAIHI


製造者：永井酒造(群馬)


内容量：500ml


価格：\165,000(税込・送料別)


抽選受付開始日：2026年6月4日(木)


抽選応募受付はこちらから


https://jp.sake100.com/products/raihi





世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』SAKE HUNDRED


SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。




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会社概要


会社名：株式会社Clear　https://clear-inc.net


所在地：東京都渋谷区渋谷２丁目４ー３ JP渋谷４階


設立：2013年2月7日


代表取締役：生駒龍史


資本金：1億円


事業内容：


- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」　https://jp.sake100.com/