16年の歳月が育てた日本酒の新たな価値。 SAKE HUNDREDのヴィンテージ日本酒『礼比』が6月4日から抽選応募受付開始

株式会社Clear

日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営: 株式会社Clear/東京都渋谷区 代表取締役社長：生駒龍史)のヴィンテージ日本酒『礼比(らいひ)』が2026年5月15日(金)で、熟成16年となります。本数に限りがあるため、本年度より抽選販売制を導入し、6月4日(木)から抽選の応募受付を開始します。

16年の氷温熟成*『礼比』を6月4日から抽選応募受付開始

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、16年間マイナス5℃の氷温で長期熟成されたヴィンテージ日本酒『礼比(らいひ)』の抽選販売の応募受付を2026年6月4日(木)から開始します。

『礼比』は2023年5月、13年熟成の時に初めて発売し、今年で販売4年目を迎えます。輝きのある黄金色の外観と妖艶な香りの熟成酒で「氷温熟成」「フレンチオーク樽熟成」「累乗仕込み」という3つの異例の挑戦により生まれました。

フレンチオーク樽熟成を終えて完成した『礼比』には限りがあります。本年度より、新たな『礼比』となるお酒の樽熟成を開始しますが、次にこの品質で熟成が完了するのは3年後の2029年となる見込みです。今ある商品を今後3年間にわたって公平にお届けするため、本年度より抽選販売制を導入します。

*「氷温熟成」は登録商標です（公益社団法人 氷温協会認定番号 13076001）

日本酒の熟成研究が進む、新たな時代へ

抽選受付はこちらから :https://jp.sake100.com/products/raihi

近年、日本酒業界では、熟成による香気成分変化や味覚変化に関する研究が進んでいます。大学や研究機関による解析では、日本酒の熟成過程において、糖やアミノ酸、香気成分などが複雑に変化することが明らかになってきました。さらに、低温環境下では成分変化や品質変化が抑制され、酒質の安定化に寄与することが実証されています(*)。

しかし、この研究も発展途上にあり、“時間”という要素が日本酒にもたらす変化は、未だ解明されていません。熟成温度以外にもさまざまな変数が絡み合い、長い歳月をかけて深まっていく様相は、日本酒のもつ神秘性と可能性が現れています。

こうした背景のもと、ワインやウイスキーのように、時間そのものを価値として楽しむ文化が、日本酒にも広がり始めています。

16年という長い歳月を経た『礼比』には、効率では辿り着けない時間の蓄積があります。時間をかけることでしか生まれない香味。 待つことでしか得られない豊かさ。『礼比』は、日本酒における“時間価値”を表現する一本として、熟成日本酒の新たな可能性を切り拓いています。

* 出典：地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 貯蔵温度が清酒の味と香りに与える影響の解明

https://www.iri-tokyo.jp/research/seeds/sake-storage-temperature/(https://www.iri-tokyo.jp/research/seeds/sake-storage-temperature/)

氷温、樽、累乗仕込み。時間と技術が織りなす『礼比』の深層

◆16年間の氷温熟成

『礼比』は、マイナス5℃の氷温環境で16年間熟成されたヴィンテージ日本酒です。氷温熟成を行うことで、10年以上もの歳月を経た熟成酒でありながら、新酒のようなフレッシュな面を持ち、極めてなめらかなテクスチャーを実現させています。氷温熟成ならではの、透明感のある洗練された味わいをお楽しみください。

◆甘やかな樽香を生み出したフレンチオーク樽熟成

氷温環境の中、ミディアムローストのフレンチオーク樽に3年間貯蔵しています。これにより、エレガントな甘やかさを含んだ樽香、上品なバタースコッチを思わせるトーン、鼻孔をくすぐるアロマが生み出されました。

◆累乗がもたらす濃密な甘み

日本酒の醸造方法のひとつに、仕込み水の一部に日本酒を使用することで、深い甘味と旨味をもたらす製法があります。『礼比』は、この日本酒を重ねるようにして醸造する「累乗仕込み」製法により、濃密で奥行きのある瑞々しい甘みと、立体感のある旨みを生み出しています。

世界が認めた16年の軌跡。オーストラリア、香港のコンクールで部門のトップを受賞

『礼比』は世界各国で数々の賞を獲得しています。特に、アジア最大級の日本酒コンクールである香港の「Oriental Sake Awards 2025」では、部門チャンピオンを受賞しました。

・フランス「Kura master」

・2025年 純米酒(51-65%)部門 プラチナ賞

・2026年 熟成酒部門 金賞

・オーストラリア「Australian Sake Awards 2025」

・リッチ／セイボリー部門 プラチナ賞(最上位1点のみ)

・Judge’s Choice賞

・Fried Chicken／Karaage部門 Recommended Food Matching賞

・Mushroom Pizza部門 Recommended Food Matching賞

・香港「Oriental Sake Awards 2025」

・長期熟成酒(淡熟)部門 部門チャンピオン

『礼比｜RAIHI』- 氷温が贈る、至香の一滴

妖艶な香りを纏った瑞々しい甘味。洗練を極めるなめらかな口当たり。凍てつく氷温庫で十数年眠り続けた『礼比』は、ひときわ輝きを放つ氷温熟成酒です。

商品名：礼比｜RAIHI

製造者：永井酒造(群馬)

内容量：500ml

価格：\165,000(税込・送料別)

抽選受付開始日：2026年6月4日(木)

抽選応募受付はこちらから

https://jp.sake100.com/products/raihi

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』SAKE HUNDRED

SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。

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会社概要

会社名：株式会社Clear https://clear-inc.net

所在地：東京都渋谷区渋谷２丁目４ー３ JP渋谷４階

設立：2013年2月7日

代表取締役：生駒龍史

資本金：1億円

事業内容：

- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」 https://jp.sake100.com/