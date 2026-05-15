【7/2開催開始】グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー（第1クール：海外展開の課題把握）〔無料〕

公益財団法人 日本生産性本部

海外進出の目的や、自社の課題は、明確になっていますか？曖昧なまま進出し、失敗してしまう例が少なくありません。

そこで、海外ビジネス展開に必要なステップとノウハウを、課題整理・進出手法・組織づくりの3軸から学べる、全3クール（計12回）の実践プログラムとして開催します！

第1クールでは、海外展開の第一歩となる「課題把握」にフォーカス。3回のオンラインセミナーで成功事例や手法を学び、セミナー登壇者が集結する4回目のワークショップで、参加者の課題を整理・明確化し、実践的な解決策のヒントが得られます！

“聞いて終わり”ではなく、“自社で動ける”状態を目指しませんか？

▼詳細・お申込みはこちら

https://globalseminar-tokyokosha.jp/

「第1クール：海外展開の課題把握」で学べるポイント

・海外市場に訴求するマーケティング戦略

・潜在市場を捉え、規制・商習慣の壁を越える突破力

・失敗しない現地パートナーの見極めとブランド展開のコツ

・撤退から再挑戦を果たした3社の成功秘話

・登壇者や他企業とのディスカッションを通じた自社課題の整理・明確化

【第1クール：海外展開の課題把握】（第１回～第４回）（ご希望回のみ単発受講も可）

- 第1回 7月2日（木）「伝統×革新 海外市場を取り込む成長戦略」（オンライン開催）登壇者：タマノイ酢株式会社 代表取締役社長 播野 貴也 氏▶︎ 既存製品のマーケティング戦略を再定義し、新たな販路を開拓、約50ヵ国への展開を更に加速する成長戦略とは？- 第2回 7月22日（水）「駅弁文化をヨーロッパへ -規制を乗り越えた未開拓市場の突破法-」（オンライン開催）登壇者：株式会社花善 代表取締役社長 八木橋 秀一 氏▶︎老舗駅弁屋が海外の潜在市場を見極め、規制の壁や失敗を越えて、試行錯誤で挑戦し続ける中小企業のリアルに迫る！- 第3回 ８月６日（木）「最強の現地パートナー開拓術」（オンライン開催）登壇者：重光産業株式会社 代表取締役副社長 重光 悦枝 氏▶︎現地パートナーの見極めと戦略的役割分担によりブランド展開を加速し、中国市場で屈指の存在となったノウハウを一挙公開！- 第4回 9月8日（木）「海外展開に向けた課題把握（ワークショップ）」（会場開催、近日募集予定）▶︎第1～3回の登壇者がパネリストとして集結！撤退から再挑戦を果たした3社の失敗・成功事例や、海外市場の特性に基づく進出事例を学び、ワークショップで海外展開に向けた課題を整理！ファシリテーター：（公財）日本生産性本部 主任経営コンサルタント 井之上 拓也 氏

参加費：無料

定員：対面ワークショップは25名（第4回、第8回、第12回）

対象者：中小企業の経営層、海外事業担当者、人事担当者の方（コンサルタントの方はご遠慮ください。）

▼参加申込はこちら：

各回2営業日前17:00まで受付。（定員になり次第、締め切り致します。）

【今すぐ申し込む】https://globalseminar-tokyokosha.jp/

【オンラインセミナースケジュール】

15:30～16:20 講演

16:20～16:30 質疑応答

【ワークショップ＆交流会スケジュール（会場開催）】

14:00～14:50 パネリスト企業紹介

14:50～15:20 グループディスカッション

15:20～15:30 休憩

15:30～16:15 パネルディスカッション（企業3社）

16:30～17:00 交流会（任意参加）

全体概要：

2026年7月～2027年3月に3クール（全12回）すべて無料で開催。セミナーでの学びを、ワークショップで登壇者や他企業とディスカッションし整理することで、自社の海外展開に必要な方法や考え方、実践力を培う構成です。

自社の海外展開における課題やテーマに応じたクール単位での参加がおすすめです（ご希望回のみ単発受講も可）。

【第1クール：海外展開の課題把握】

第1回 伝統×革新 海外市場を取り込む成長戦略（オンライン）

第2回 駅弁文化をヨーロッパへ規制を乗り越えた未開拓市場の突破法-（オンライン）

第3回 最強の現地パートナー開拓術（オンライン）

第4回 海外展開に向けた課題把握（ワークショップ）（対面）

【第2クール：経営資源の最適化による海外展開】

第5回 伝訪日客を逃さない！インバウンド×越境EC（オンライン）

第6回 公的支援が後押しする海外ビジネスの拡大（オンライン）

第7回 スモールスタートから踏み出す海外進出（オンライン）

第8回 自社に最適な海外展開戦略（ワークショップ）（対面）

【第3クール：グローバル化に向けた組織づくり】

第9回 こうすれば現地で味方が増える！グローバルリーダーの秘訣（オンライン）

第10回 外国人材の定着を海外展開拡大に導く極意（オンライン）

第11回 安心して任せられる！現地人材の見抜き方（オンライン）

第12回 海外ビジネスを強化する組織づくり（ワークショップ）（対面）

主催・ワークショップ会場：

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

企業人財支援課 グローバル組織・人財支援デスク

東京都立産業貿易センター浜松町館５階

〒105-7505 東京都港区海岸1-7-1東京ポートシティ竹芝オフィスタワー5階

TEL: 03-3434-4275

＜交通手段＞

１.浜松町駅（JR山手線・京浜東北線・東京モノレール）徒歩4分

２.竹芝駅（ゆりかもめ）西口 徒歩2分

３.大門駅（都営地下鉄浅草線・大江戸線）B1・B2出口 徒歩5分

お問い合せ：

（セミナー運営事務局）公益財団法人 日本生産性本部 国際協力部

Email：global-seminar@jpc-net.jp

【第１回 登壇者紹介】

第1回：「伝統×革新 海外市場を取り込む成長戦略」

2026年7月2日（木）15:30～16:30

登壇者：タマノイ酢株式会社 代表取締役社長 播野 貴也氏

登壇者略歴：

2007年早稲田大学卒業後、株式会社アサツー・ディ・ケイ（現ADKホールディングス）へ入社し、広告・マーケティング領域で経験を積む。2010年タマノイ酢株式会社へ入社後、2011年に中小企業大学校に出向し、後継者候補のメンバーと約１年間全寮制の環境で経営学を学ぶ。2012年取締役製造担当、2015年常務取締役東京支店長を歴任。2016年には日本生産性本部へ出向し、2017年に認定経営コンサルタント資格を取得。2018年より専務取締役として経営企画を統括し、2024年に代表取締役社長へ就任。中国、欧州での現地生産をスタートさせ、2025年に合弁会社玉ノ井北京を設立。

【第2回 登壇者紹介】

第2回：「駅弁文化をヨーロッパへ-規制を乗り越えた未開拓市場の突破法-」

2026年7月22日（水）15:30～16:30

登壇者：株式会社花善 代表取締役社長 八木橋 秀一 氏

登壇者略歴：

1899年創業の老舗駅弁屋を祖母から引き継ぎ、2012年から８代目社長を務める。秘伝のレシピを守り続ける冷めてもおいしい鶏めし弁当は、「日本全国ご当地冷凍食品大賞2024-2025」優秀賞を受賞。当初は、祖母から東京進出を託され迎えられたが、「価格競争の激しい東京より、海外マーケットで勝負」と英断。列車の旅が根付くヨーロッパを潜在市場と見抜き、パリやスイスで駅弁をバズらせるなど、規制や食文化の壁を乗り越えながら秋田の一店舗から世界へ挑み続ける。数々の難局を打開してきた戦略的柔軟性と現場力を兼ね備え、地方からでも世界を目指せることを体現している。

【第3回 登壇者紹介】

第3回：「最強の現地パートナー開拓術」

2026年8月6日（木）15:30～16:30

登壇者：重光産業株式会社 代表取締役副社長 重光 悦枝 氏

登壇者略歴：

熊本発の「味千拉麺」を経営。国内約60店、中国はじめアジア、北米、中南米など約720店を展開し、日本発外食チェーンとして圧倒的な海外店舗数を誇る。ニューヨークの大学でホテル・レストラン経営を学び、1996年に同社へ入社。取締役・広報室長を経て、2014年より現職。スピード感をもって信頼できるパートナーと協業体制を築き、味の基本を堅持しつつ各国の食文化に合わせたローカライズを実践。とりわけ海外ビジネスで明暗を分ける「決断のスピード」を重視し、迅速な意思決定と、日本本部と現地の効果的な役割分担により、グローバル展開を加速させている。

【第4回 ワークショップ】（近日募集予定）

第１～３回の登壇企業が集結！グループディスカッションで課題を整理し、同様の課題を乗り越えたパネリストの成功・失敗事例から実践的な課題解決策が学べます！

参加無料、ワークショップは25名限定です。ぜひお早めにお申込み下さい！