【HAY】アジア限定カラーの「Revolver」スツールシリーズが登場。

株式会社ウェルカム

Leon Ransmeier（レオン・ランスマイヤー）がデザインを手がける「Revolver」スツールシリーズより、アジア限定カラーが登場いたします。

本シリーズは、住空間から公共空間まで幅広い環境に対応する高い耐久性を備え、日本国内においても継続的に支持されてきました。

今回「Revolver Bar Stool High」、「Revolver Bar Stool Low」、「Revolver Stool」の3型それぞれに、Bordeaux（ボルドー）、Ocean（オーシャン）、Bottle Green（ボトルグリーン）、Biscotti（ビスコッティ）の4色が新色として加わります。

2026年5月21日（木）よりHAY TOKYO、HAY OSAKA、HAY ONLINE STOREにて販売を開始いたします。

「Revolver」スツールシリーズは、座面とフットリングが360度回転するベアリング構造を備えており、この機能により乗り降りの動作をスムーズにし、空間に軽やかな動きをもたらします。また、緩やかにカーブしたスリムな座面と安定感のあるベースが、快適な座り心地とバランスの取れた佇まいを生み出します。

ボルドー、オーシャン、ボトルグリーンは控えめな雰囲気を秘めながら、空間に静かな力強さを与える色として選ばれました。ビスコッティは印象的で温かみがあり、わずかな遊び心を感じさせてくれます。それぞれの個性が新色に反映され、空間に穏やかで上質なアクセントを添えます。

新色が加わり、より豊かなバリエーションとなった「Revolver」スツールシリーズをぜひご覧ください。

発売日

2026年5月21日（木）

展開店舗

HAY TOKYO / HAY OSAKA / HAY ONLINE STORE

New Colours

Revolver Stool High / H76 / BordeauxRevolver Stool High / H76 / OceanRevolver Stool Low / H65 / Bottle GreenRevolver Stool Low / H48.5 / Biscotti

Revolver Stool High / H76

定価：\56,100

カラー：Bordeaux、Ocean、Bottle Green、Biscotti

Revolver Stool Low / H65

定価：\51,700

カラー：Bordeaux、Ocean、Bottle Green、Biscotti

Revolver Stool Low / H48.5

定価：\33,000

カラー：Bordeaux、Ocean、Bottle Green、Biscotti

レオン・ランスマイヤーは、2010年にニューヨークでデザイン事務所Ransmeier Inc.を設立したアメリカの工業デザイナーです。

Rhode Island School of Designを卒業した彼の作品は、San Fransisco Museum of Modern Art（SFMOMA）とCorning Museum of Glassの永久コレクションに収録されています。

非常に実践的なデザイナーであるランスマイヤーは、「使い勝手は形に依存する」という信念のもと、すべての作品の原寸大のプロトタイプを作り、製品開発をしています。

ABOUT HAY

HAYは、多くの人に開かれた良質なデザインを生み出すという明確な理念のもと、2002年にコペンハーゲンで創業しました。当初から、変わり続ける現代の暮らしのニーズに応える新しい方法を模索しながら、従来のデザインブランドよりも手ごろな価格帯で製品を届けることを目指してきました。

現在は、世界を代表するデザイナーやアーティスト、作り手たちと協働し、今の時代に即した家具、アクセサリー、照明を展開しています。

アート、建築、現代カルチャーから得たインスピレーションを、洗練された工業生産と組み合わせることで、質の高いデザインをより多くの人に届けること。

この使命は、創業者でありクリエイティブディレクターでもあるメッテ＆ロルフ・ヘイが思い描いたビジョンとして、今でもブランドの中心に息づいています。

WEB https://www.hay-japan.com/

Instagram https://www.instagram.com/hayjapan/

公式アプリ https://yappli.plus/hay_pr

Facebook https://www.facebook.com/hayjapan/