Solvvy株式会社、株式会社ジャックスと資本業務提携に向けた基本合意書を締結

Solvvy株式会社

Solvvy株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安達慶高、以下「Solvvy」）と株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上亮、以下「ジャックス」）は、住宅リフォームに関するDXプラットフォームの共同開発および延長保証商品販売の協業について資本業務提携に向けた基本合意書（以下、「本合意」）を締結しました。

１．本合意の背景と目的

Solvvyは、保証サービスとテクノロジーを掛け合わせた事業を展開しており、延べ4,000社の住宅事業者に対してアフターサービスの構築・運用支援およびデータベースマーケティング支援を提供しているほか、SaaSをはじめとするシステム開発も手掛けています。またジャックスは、全国の住宅リフォーム事業者と連携し、リフォームローンを提供しています。拠点ネットワークの全国展開によるきめ細やかな加盟店サポートに加え、オンラインでのローン申込受付など顧客利便性の高いサービス体制を整えています。

本合意により、両社の強みを活かし、住宅リフォーム領域におけるプラットフォームの共同開発および保証サービスの提供を通じて、新たな価値の創出を目指してまいります。

２．本合意の内容

（１）住宅業界のDX化に向けたプラットフォームの共同開発

住宅業界においては、DX化への対応が業界全体の課題となっています。Solvvyでは、リフォームビジネス向けSaaSとして、施工の見積書・契約書の受発注から決済までを完全オンライン化するプラットフォームを開発・運用しています。

このプラットフォームを活用し、リフォーム加盟店の業務効率化を目的とした追加機能の開発について、両社間で協議を進めてまいりました。本機能により、加盟店から顧客へ決済手段をシームレスかつ自動的に案内できるようになり、加盟店の業務負担を大幅に軽減するとともに、顧客のスムーズな決済体験を実現いたします。

（２）延長保証サービスの開発・展開を推進

Solvvyは、前身の日本リビング保証株式会社時代から、保証ビジネスに関する高い知見とノウハウを有しています。両社が住宅領域にとどまらず、幅広い領域での保証サービス開発において協業することで、ジャックスはローン商品の差別化や金利以外の収益拡大を、Solvvyは新規領域の開拓や新商材の拡販を図り、両社の企業成長につなげてまいります。

（３）資本提携の方法

資本提携は、Solvvyグループが保有する自己株式をジャックスが引き受ける方法により実施する予定です。詳細が確定次第、改めてお知らせいたします。

【株式会社ジャックス】

クレジット事業を中心に、コンシューマーファイナンスサービスを展開。個人・法人向けに多様な金融サービスを提供し、暮らしや事業活動を幅広く支援しています。全国規模の営業基盤を持ち、利便性と信頼性を重視したサービス展開を行っています。

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート

設立 ： 1954年6月

代表者 ： 代表取締役社長 村上亮

事業内容 ： クレジット事業、ペイメント事業、ファイナンス事業、海外事業

会社ＨＰ : https://www.jaccs.co.jp(https://www.jaccs.co.jp/)

【Solvvy株式会社】

様々な課題に対応する豊富なアイデアで、ともに考え、ともに解決する共創パートナーとして、クライアント企業の顧客資産を活用するストックビジネスコンサルティングを提供しています。

本社 ： 東京都新宿区西新宿4-33-4

設立 ： 2009年 3月

代表者 ： 代表取締役社長 安達慶高

事業内容 ： HomeworthTech事業、ExtendTech事業、LifeTech事業、FinTech事業

会社ＨＰ ： https://solvvy.co.jp(https://solvvy.co.jp/)

＜取材等 お問合せ先＞

Solvvy株式会社 経営管理本部（広報担当）

mail：corp-mgmt@solvvy.co.jp

TEL : 03-6276-0401