ピエトロの新拠点が竣工！2027年4月9日「PIETRO FACTORY PARK」グランドオープン

株式会社ピエトロ

株式会社ピエトロ(本社：福岡市中央区、代表取締役社長 高橋 泰行)は、福岡県古賀市に製造工場や工場見学ができるエリア、レストランなどの複合施設「PIETRO FACTORY PARK(ピエトロファクトリーパーク)」を建設しており、2026年5月13日に工場棟の竣工式を執り行いました。すべての製造機能を順次移転し、2026年9月中旬に本稼働開始を予定しています。引き続き、レストラン棟の建設も進め、2027年4月9日に「PIETRO FACTORY PARK」グランドオープンを予定しています。

■「PIETRO FACTORY PARK」とは

「PIETRO FACTORY PARK」、愛称「＆PARK(アンドパーク)」のテーマは、『わたしの おいしいを みつける場所』。公園で夢中になって遊ぶ子どもたちのように、“心が動く”食体験を、地域の皆さまやお客さま、ファンの皆さまと一緒につくる場所で、食べることや食事を楽しむことの再発見を目的とした複合施設です。

■それぞれの“おいしい”をみつける「＆PARK(アンドパーク)」

１.製造工場の見学や体験ができる場所：FACTORY&PARK(ファクトリーアンドパーク)

ピエトロの歴史やドレッシングの原点を映像でご紹介するエリアをはじめ、ドレッシングの味づくりのこだわりを体験できるエリア、手づくりにこだわる製造現場を見学できるエリア、オリジナルのドレッシングラベルづくりなどワークショップを行うエリアに分かれ、さまざまな体験を通して、“おいしい”をみつけていただくプログラムをご用意しています。

２.“おいしい”を実体験できるレストランとショップ：EAT&PARK(イートアンドパーク)、SHOP&PARK(ショップアンドパーク)

レストランでは、こだわりのおいしさと食べることの楽しさを提供いたします。テイクアウトやカフェメニューもご用意しており、敷地内の緑地や近くの公園では、ピクニック気分で食事や飲み物をお楽しみいただけます。

レストラン内に併設するショップでは、ここでしか買えない「＆PARK」オリジナルグッズや、隣接する工場直送のできたてドレッシングを販売予定です。

３.多様な使い方の駐車場や緑地スペース：CAR&PARK(カーアンドパーク)、GARDEN&PARK(ガーデンアンドパーク)

駐車場スペースや敷地内の緑地は、イベント会場としても活用予定です。緑地では、イベント開催時以外にも、休憩やお食事、交流など自由にお楽しみいただけます。開放感のある、心地よい空間が広がります。

■施設概要

名称：PIETRO FACTORY PARK(ピエトロファクトリーパーク)

愛称：＆PARK(アンドパーク)

所在地：【工場棟】福岡県古賀市青柳771番地1

【レストラン棟】福岡県古賀市青柳791番地5

構造：【工場棟】鉄骨造2階建て、【レストラン棟】鉄骨造1階建て

敷地面積 21,019.50平方メートル

延床面積：【工場棟】8,532.58平方メートル 、【レストラン棟】274.01平方メートル

工場本稼働：2026年9月中旬予定

グランドオープン：2027年4月9日予定

■ピエトロについて

【はじまりは一軒のレストラン。おすそわけから生まれたドレッシング】

ピエトロのはじまりは、1980年に福岡市の繁華街・天神にオープンした、小さな一軒のパスタ専門店『洋麺屋ピエトロ』。麺が茹であがるのをお待ちいただく間、前菜代わりに出していたサラダのドレッシングが話題となり、「分けてほしい」というお声に応え商品化したのが、看板商品の「ピエトロドレッシング 和風しょうゆ」です。

【工場＝“大きな厨房”では、人の手で「少しずつをたくさん」】

ピエトロでは工場を“大きな厨房”と呼んでいます。巨大なタンクで一度につくる大量生産では再現できない、創業時から続くおいしさを守るため、レストランの厨房でつくるように手づくりの工程を多く残して、働くひとりひとりが丁寧に心を込めてつくっています。「PIETRO FACTORY PARK」でも、このこだわりは変わりません。

■WEBページ

ホームページ：https://www.pietro.co.jp/ (https://www.pietro.co.jp/)

オンラインストア：https://www.pietro-onlineshop.com/

■アプリ・ファンコミュニティ

アプリ：https://yappli.plus/pietro_pr (https://yappli.plus/pietro_pr)

ファンコミュニティ「ピエトロホームタウン」：https://pietro-fan.com/?utm_source=official&utm_medium=referral&utm_campaign=banner&utm_content=fancom(https://pietro-fan.com/?utm_source=official&utm_medium=referral&utm_campaign=banner&utm_content=fancom)

■SNS

Instagram：https://www.instagram.com/pietro_19801209/ (https://www.instagram.com/pietro_19801209/)

X：https://x.com/pietro_19801209

YouTube「ピエトロチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UC_u5zOoxip0GMMmry4wpAQA

YouTube「ピエトロおじチャンネル」：https://www.youtube.com/@pietro_ojisan

※画像はすべてイメージです。