父の日は、“モノ”だけじゃなく「会話」を贈る日へ。“近況報告レポート”付き父の日ギフトをTHE ROAST BEEFが発売

株式会社デクノバース

株式会社デクノバース（本社：東京都世田谷区、代表取締役 平川歩夢）が展開するD2Cブランド「THE ROAST BEEF（ザ・ローストビーフ）」は、父の日に向けた期間限定ギフトセットを2026年5月15日（金）11:00～より販売を開始いたします。

本商品は、“これからもカッコよくいてほしい”という想いをテーマに、感謝や尊敬の気持ちを“食卓の時間”として届ける父の日限定ギフトです。

また今回、メッセージカードの裏面には『近況報告レポート』を採用。

「最近ちゃんと話せていない」「何を贈ればいいかわからない」といった、父の日ならではのコミュニケーション課題にも着目し、“会話のきっかけ”そのものを贈るギフトとして企画しました。

父の日特設サイト：https://lp.the-roast-beef.jp/2026-fathersday

父の日ギフトは、“モノ”から“コミュニケーション”へ

近年、父の日ギフトにおいては、「何を贈ればいいかわからない」「照れくさくて感謝を伝えづらい」といった声も多く、単なるプレゼントだけでなく、“会話のきっかけ”を重視する傾向も見られています。

実際に、親子間コミュニケーションに関する調査では、「大人になってから親と話す頻度が増えた内容」として、「健康・病気」が最も高く、次いで「日常の出来事」「家族・親戚」「食事・グルメ」が上位となっています。

THE ROAST BEEFでは、「人が集まる理由をつくる」というコンセプトのもと、“食卓そのものを贈る”という新しいギフトのあり方を提案してきました。

今回の父の日商品では、食卓を囲む時間や、会話が自然に生まれる空気感まで含めて届けたいという想いから、“会話のきっかけ”をテーマに商品開発を行いました。



参考URL：https://www.pgf-life.co.jp/company/research/2025/002.html

“ずっと見上げてきた背中”へ贈る父の日ギフト

今回の父の日ギフトでは、「頼りになる背中」や「家族を支えてきた存在」としてのお父さんをイメージし、懐かしさと温かさを感じられるデザインに仕上げています。

パッケージには、以下のメッセージを添えています。

With love for the back I’ve always looked up to, with all my heart.

（ずっと見上げてきた背中に、心からの想いを込めて）

子どもの頃、前を歩いてくれていた背中。

送り迎えをしてくれた日々。

何気ない食卓の時間。

大人になった今だからこそ、

改めて伝えたい心からの感謝を、ローストビーフとともにお届けします。

“近況報告レポート”付きメッセージカードを採用

今回の父の日限定仕様では、メッセージカードの裏面に『近況報告レポート』を付属しました。

・最近ハマっていること

・仕事

・健康

・行ってみたい場所

・最近嬉しかったこと

・健康チェック

などの会話が盛り上がるような記入欄をご用意しています。

ちょっとした近況を書き込める仕様となっており、父の日を“モノを渡す日”だけで終わらせず、自然と会話が生まれるきっかけになることを目指しています。

普段なかなか連絡を取れていない方でも、照れくささを越えて気持ちを届けられるよう、細部までこだわって設計しました。

本企画を通じて、「父の日 プレゼント」「父の日 ギフト」「父の日 食べ物ギフト」だけでなく、“父の日に会話を贈る”という新しい選択肢を提案していきます。

■ 父の日の限定スペシャルセット 商品概要

赤城牛のローストビーフと2種のチキンが入った、父の日のためのヘルシーで満足感たっぷりのギフトとなっています。

【内容】

・群馬県産 赤城牛ローストビーフ 250g

・自家製ソース 2種（シャリアピン・エストラゴン）

・ローストチキン 2種（プレーン・スパイス）

・近況報告レポート付きメッセージカード

・父の日限定ギフトBOX

【販売開始日】

2026年5月15日（金）11:00～

▼ご購入はこちら

https://lp.the-roast-beef.jp/2026-fathersday

■ THE ROAST BEEFが提案する父の日

※食卓コーディネート例

本商品は単なる食品ギフトではなく、“時間そのもの”を届けるギフトです。

・家族で食卓を囲むきっかけをつくる

・普段は照れくさくて言えない感謝を伝える

・会話や近況共有の時間を生み出す

”「ありがとう」を、言葉以外でも伝えられるように。”

今年の父の日は、“これからもカッコよくいてほしい”という想いを、食卓とともに贈ってみませんか？

■ ブランドに関しての詳細や最新情報に関して

THE ROAST BEEFは、「人が集まる理由をつくる」をコンセプトに展開するD2Cブランドです。

ローストビーフを単なる料理ではなく、“人が集まるきっかけ”として捉え、ギフトや食卓体験を通じて、新しいコミュニケーションのあり方を提案しています。

主に公式サイトとInstagramにて発信しております！

ぜひご確認いただきフォローいただけますと幸いです。

・ブランド公式：https://the-roast-beef.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/theroastbeef_1104/

【会社概要】

会社名：株式会社デクノバース

本社：東京都世田谷区三宿1-6-3 マイルストーンビル1F

設立：2010年5月14日

資本金：7,770,000円

代表者：代表取締役 平川歩夢

URL：https://dekunovers.com/