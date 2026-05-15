有明テニスの森公園テニス施設が車いすテニスのナショナルトレーニングセンターになりました

東京都

この度、有明テニスの森公園テニス施設が、スポーツ庁によるナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設（車いすテニス）の指定を受けましたのでお知らせいたします。

今後はロサンゼルス2028パラリンピックなどに向けて、施設のショーコート、インドアコートなどが、代表選手の強化育成等に活用されることになります。

１ ナショナルトレーニングセンター（NTC）競技別強化拠点施設について

スポーツ庁が、NTC中核拠点（味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区））では競技トレーニングが困難な冬季、海洋・水辺系、屋外系の競技等について、既存のトレーニング施設を、NTC競技別強化拠点として指定をし、スポーツ医・科学サポートを含めたトレーニング環境の整備を支援するものです。

２ 指定期間

令和８年５月８日から令和１１年３月３１日まで

３ 指定理由

本施設は、国際規格のテニスコートを有するとともに、東京2020パラリンピック競技大会のレガシーであり、パラアスリートも活動しやすいアクセシビリティやバリアフリー環境を提供できることなどから、指定を受けました。

今回の指定を通じて国内のアスリートの強化・育成に貢献してまいります。

＜参考＞ スポーツ庁ホームページ

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/boshu/index.htm#result1

４ 有明テニスの森公園テニス施設について

スポーツ庁 ホームページ

センターコート「有明コロシアム」のほか、ショーコート、インドアコート、屋外コートを備えた国内有数のテニス競技施設です。

昭和58年の開設以来、国際大会から一般利用まで、テニスの拠点施設として多くの方々に親しまれています。

東京2020パラリンピック競技大会では、国枝慎吾選手の金メダル獲得をはじめ、多くの日本選手がこの会場で活躍しました。

・開館年月日：昭和58年５月14日

・所在地：江東区有明二丁目２番 22 号

・施設規模：運動施設面積 163,342 平方メートル

・主要施設：

・指定管理者：有明テニス・マネージメントチーム

・公式ホームページ：https://www.tptc.co.jp/park/02_03

５ 施設を活用した選手の強化・育成に向けて

有明テニスの森公園 公式ホームページ

川廷 尚弘（一般社団法人日本車いすテニス協会会長コメント）

この度、スポーツ庁は、車いすテニス競技に係るナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設として、有明テニスの森公園テニス施設を指定しました。

同施設は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う大規模改修により、国際規格のテニスコートに加え、高いアクセシビリティと充実したバリアフリー環境を備えています。

一般社団法人日本車いすテニス協会は、東京2020パラリンピックのレガシーを継承しながら、同施設を活動の拠点として集中的かつ継続的に活用し、ロサンゼルス 2028パラリンピック競技大会、ブリスベン2032パラリンピック競技大会などに向け、選手強化・次世代選手育成等により一層注力するとともに、車いすテニスの世界選手権等の招致にも努め、より一層のダイバーシティ推進を目指し、東京都と「インクルーシブシティ東京」の実現に向け、連携してまいります。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略16 スポーツ 「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」

【問合せ】

スポーツ推進本部スポーツ施設部経営企画課 後藤

電話 03-5388-2179（直通）