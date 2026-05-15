東京・大阪180店舗以上の一流レストランが1名無料、グルメクーポンを導入

株式会社Eye Universe

株式会社Eyeuniverseが運営する一般社団法人デジタルサロン協会（所在地：東京都千代田区、以下「当社」）は、サロン法人会員様向けの新たな福利厚生特典として、ベネフィット・ワン株式会社が提供する「グルメクーポン」サービスの提供を開始いたします。

取引先との会食やスタッフの慰労会--サロン経営者には「接待の場」が想像以上に多く訪れます。しかし施術で忙しい日々の中、「良いお店を探す時間がない」「接待にかけるコストが気になる」「従業員向けの福利厚生が手薄なまま」という悩みは後回しになりがちです。当社はこうした現場のリアルに応えるべく、会員向け福利厚生に本サービスを新たに追加いたしました。

■ グルメクーポンとは

グルメクーポンは、ベネフィット・ワン株式会社が提供する法人向けグルメ優待サービスです。

対象レストランに2名さま以上でご来店いただくと、会員ご本人様1名分の指定コースが無料になります。

東京・大阪を中心に約180店舗以上の一流レストランが対象。ご家族との特別なお食事から、お取引先との格式ある会食まで、幅広いシーンでご活用いただけます。さらに本サービスはデジタルサロン協会のサロン法人会員様限定の特別提供となり、美容業界特化の協会ならではの厚待遇をご用意しました。

【Before / After】- Before：会食のたびに店舗をゼロからリサーチし、予算と品質のバランスに迷い、予約までに大きな時間コストが発生- After：180店舗以上の厳選レストランからすぐに選べ、1名分のコースが無料になることで接待コストも大幅削減

■ 競合サービスとの差別化ポイント

■ 今後の展望

- 美容業界特化の協会会員限定：汎用グルメ優待サービスとは異なり、550法人以上の導入実績を持つデジタルサロン協会の会員資格とセットで提供。業界のリアルなニーズに即した設計です。- 厳選180店舗以上、一流品質を保証：一般的なグルメサービスにありがちな"使えるお店が少ない"問題を解消。東京・大阪の一流レストランを厳選し、接待・会食の質を担保しています。- 導入ハードルが低く、運用負荷ゼロ：半年に一度のアクティベーションキー発行で利用開始でき、煩雑な手続き不要。DX推進を掲げる当社らしく、シンプルな運用設計を実現しています。

当社はグルメクーポンの提供を皮切りに、サロン法人会員向けの福利厚生パッケージをさらに拡充してまいります。採用強化・スタッフ定着・経営者の接待コスト削減を一体的に支援するトータル経営サポートプラットフォームの構築を目指し、美容業界のDX推進とともに「人」に集中できる経営環境づくりを全力でバックアップしてまいります。

■ 次回のイベント

2026年5月26日（火） 開催

時間：17：00～19：00

講師：SALOWIN 西田 氏

NNN NOBU 氏

SHACHU 宮地 氏

RITA 仁田 氏

LIM KANTARO 氏

SSS 菅原 氏

ONE’s 櫻井 氏

KORAZON Ko 氏

Eye Universe 森越 氏

場所：東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲15F

（オンライン有）

内容：売上を変える、グローバルの視点

お申込リンク：https://forms.gle/h2AoMwBvUPjjompQ6

デジサロ公式アプリ

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。

App Store：https://x.gd/eo6um

Eye Universe×デジタルサロン協会

デジタルサロン協会は、2023年7月7日設立。美容師・サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐハブ機関です。「AI時代に誰も置いていかない」をスローガンに、AI活用による顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見を背景に、先端技術を現場で使いやすい形に落とし込む活動を展開しています。

株式会社Eye Universe：https://www.digital-salon.com/

デジタルサロン協会：https://www.digital-salon.com/