お茶にこだわるゴンチャの新シリーズ「TEACRAFT」　第二弾「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」5月21日(木)より限定販売

株式会社ゴンチャ ジャパン

株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田淳、以下ゴンチャ）は、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」を3月にローンチしました。そして、その第二弾商品となる「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」を2026年5月21日(木)より、国内ゴンチャ全店にて期間限定で販売します。また、TEACRAFTと合わせるのにぴったりなクッキーも同日より販売します。

ふんわり、すっきり、フルーツ香る凍頂烏龍

TEACRAFT第二弾として登場するのは、さわやかなフルーツが初夏に心地いい「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」。ベースの凍頂（とうちょう）烏龍茶は、台湾4大銘茶のひとつで、台湾烏龍茶の中でも人気・知名度ともに高く、澄んだ黄金色と花の香りのような優雅な味わいが特徴です。そこにマスカットの清涼感のある香りと桃のふくらみのある果実味を重ねることで、後味は軽やかですっきりとした飲み心地に仕上がっています。

ラインナップは、ストレートティー、ミルクティー、ミルフォティー、アーモンドミルクティーの4種類。ブーケのように香り豊かなひと口で、心華やぐお茶体験をご提供します。

TEACRAFTと一緒に召し上がれ

お茶本来の味わいを楽しめるTEACRAFTとの相性ぴったりなスイーツが合わせて登場します。しっとりほろほろ食感の桃の香りのクッキーとサクサク食感のアールグレイが香るクッキーの2種類がセットに。お気に入りのドリンクとあわせて、ちょっぴり特別なティータイムにしてみませんか。

【商品情報】

「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」

■マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー

甘じょっぱい濃厚なミルクフォームを、マスカットとピーチが香るストレートティーにトッピング。凍頂烏龍茶の花のような香りと澄んだ味わいを、ミルクフォームが引き立てます。飲み進めるごとにミルクフォームがとけだし、すっきりさわやかなお茶が、まろやかクリーミーな味わいへ。

■マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー

みずみずしいマスカットとふくよかなピーチ。ふたつの人気フルーツの香りをまとったフレーバーティーです。ベースは台湾茶で人気の高い、凍頂烏龍茶を使用。澄んだ黄金色のお茶に、マスカットのさわやかな香りと、桃のふくらみのある果実味を重ねました。リフレッシュしたい時にぴったりです。

■マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルクティー

マスカットとピーチが香る、初夏にぴったりのミルクティー。澄んだ黄金色の凍頂烏龍茶に、マスカットのさわやかな香りと桃の果実味、さらにまろやかなミルクの味わいを重ねました。すっきりとした飲み心地ながら、奥深い味わいです。

■マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 アーモンドミルクティー

ふたつのフルーツが香る凍頂烏龍茶に、アーモンドミルクを合わせています。すっきり澄んだ味わいのお茶に、アーモンドミルクの香ばしい風味がマッチしながら、さわやかなマスカットの香りと、ふくらみのある桃の果実味が、ひと口ごとに広がります。

「クッキー」

■クッキー（ピーチ、アールグレイ）

桃の甘い香りが広がるしっとりほろほろ食感のクッキー2枚と、アールグレイが華やかに香るサクサク食感のクッキー1枚をセットに。香り高い2つの味わいが、ティータイムを贅沢に彩ります。

※ピーチクッキーの使用原材料の一部に洋酒を使用しております。

●サイズ／販売価格 マスカット＆ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー

ICED：S 380円 M 430円 L 520円

HOT ：S 380円 M 430円

マスカット＆ピーチ 凍頂烏龍ティー

ICED：S 290円 M 340円 L 430円

HOT ：S 290円 M 340円

マスカット＆ピーチ 凍頂烏龍 ミルクティー

ICED：S 440円 M 490円 L 580円

HOT ：S 440円 M 490円

マスカット＆ピーチ 凍頂烏龍 アーモンドミルクティー

ICED：S 490円 M 540円 L 630円

HOT ：S 490円 M 540円

クッキー（ピーチ、アールグレイ） 220円

※記載価格はすべて税込みです。

※終売時期は各店舗、在庫状況により異なります。

●販売店舗 国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗がございます。

●発売日 2026年5月21日(木)

●カスタマイズ マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー

・追加トッピングは2つまで可能です

マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー/ミルクティー/アーモンドミルクティー

・追加トッピングは3つまで可能です

●公式サイト https://www.gongcha.co.jp/teacraft/

TEACRAFTとは

お茶そのものを楽しんでいただいているゴンチャファンのために生まれた新シリーズ「TEACRAFT」。‟こころ、ときめく、香りのお茶。”をコンセプトに、季節に合わせたフルーツやお花を贅沢にブレンドした上質なお茶を季節とともに展開しています。

ゴンチャはこれまでも茶葉本来の香りと味わいを大切にしながら、自由にカスタマイズができることで、多くのお客様に親しまれてきました。「TEACRAFT」は、その楽しさを受け継ぎながら、お茶そのものの香りや味わいに改めて向き合う新たな挑戦です。ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、世代を問わず、日常のなかでお茶と向き合う「幸せなお茶の時間」をお届けします。

ストレートティー×ミルクフォームで楽しむ「ミルフォティー」

TEACRAFTのおすすめは、ストレートティーにミルクフォームをトッピングした「ミルフォティー」。ストローでゆっくり混ぜながら飲み進めると、甘じょっぱい濃厚なミルクフォームがお茶にとけだし、クリーミーな味わいに変化。ミルクフォームが「ミルフォ」と呼ばれていることから、「ミルフォティー」と名付けました。お茶の風味を引き立てるミルフォティーは、お茶の味わいと共にフルーツや花の香りを楽しむTEACRAFTにぴったりです。

「ミルフォティー」おすすめの飲み方

【STEP1】フタを外し、そのままカップに口をつけて、ミルクフォームの甘じょっぱい味わいを楽しむ。

【STEP2】ストローをさし、お茶とミルフォが混ざり合うところを狙い、そのハーモニーを堪能する。

※カップに直接口をつけて飲むのもおすすめです。

【STEP3】最後に、全体を混ぜながら飲みすすめ、味わいの変化を楽しむ。

ゴンチャについて

台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。

■会社概要

社名 ：株式会社ゴンチャ ジャパン

代表者 ：代表取締役社長 角田 淳

本社所在地：東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階

設立日 ：2015年3月25日

業務内容 ：ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)

URL ：https://www.gongcha.co.jp

※本リリース内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は全てイメージです。