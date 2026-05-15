ＧＲＡＮＤＩＴ ＡＷＡＲＤ 2025を発表

インフォコム株式会社

インフォコム株式会社(https://www.infocom.co.jp/)(東京都港区、代表取締役社長：黒田 淳) は、GRANDIT事業の発展に大きく貢献したパートナー企業を表彰する「GRANDIT AWARD」を発表いたします。

2008年度に創設された「GRANDIT AWARD」は、GRANDIT事業への貢献度が極めて高いと評価されたプライムパートナーやビジネスパートナーを選定し、表彰しています。本AWARDは、販売実績のみならず、顧客の経営課題解決に対する深い知見や、最新技術を用いたソリューション展開を評価の指標としています。

2025年度の受賞パートナーは以下のとおりです。

■Prime Partner of the Year ： GRANDIT事業の拡大に最も大きく貢献したプライムパートナー

・株式会社システムインテグレータ ※４年連続受賞

■Business Partner of the Year : GRANDIT事業の拡大に最も大きく貢献したビジネスパートナー

・株式会社インフォセンス

■Promotion of the Year : プロモーション活動を通して、GRANDIT事業の認知拡大に大きく貢献したパートナー

・「三菱商事プラスチック様GRANDIT導入事例 プロモーション活動」

双日テックイノベーション株式会社

・「清和中央ホールディングス様GRANDIT導入事例 プロモーション活動」

ベニックソリューション株式会社

コンソーシアム方式で進化し続けている「GRANDIT」は、1,500社以上のお客様に採用いただき、お客様の経営課題を解決してきました。

今後も、GRANDITコンソーシアム(https://www.grandit.jp/partner/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260515)各社が持つ業種特化の知見とAI技術を組み合わせることで、卸売・商社、製造業、IT業など多様な業種のお客様に対し、より高い業務適合性の実現に向けさらなる進化を続けてまいります。

■ 進化系ERP「GRANDIT（グランディット）」について

「GRANDIT」は、コンソーシアム方式により業界を代表するIT企業が集まって知恵とノウハウを結集した国産のERPです。経理、債権、債務、販売、調達・在庫、製造、人事、給与、資産管理、経費といった基幹業務に加え、BI（ビジネスインテリジェンス）、EC、ワークフロー等を標準搭載し、多通貨、マルチカンパニー機能などの全ての機能を統合。マルチブラウザやクラウド、RPAといった最新インフラをサポートすることにより、ビジネス環境の変化に対応し、ビジネスの可能性を拡げることで、日本企業の成長を支えます。

■ GRANDITコンソーシアムについて

GRANDITコンソーシアムは、顧客視点に立ち、日本企業に最も適し、最新技術基盤を採用したERPパッケージソフトを開発するために2003年10月に設立されました。以来、製品とサービスの絶え間ない成長をめざし、定期的な活動を続けております。

プライムパートナー一覧 ：https://www.grandit.jp/partner/prime/(https://www.grandit.jp/partner/prime/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260515)

ビジネスパートナー一覧 ：https://www.grandit.jp/partner/business/(https://www.grandit.jp/partner/business/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260515)

マルチチャネルパートナー一覧 ：https://www.grandit.jp/partner/multi_channel/(https://www.grandit.jp/partner/multi_channel/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260515)

＜本件に関するお問い合わせ＞

GRANDIT事業部門 ソリューション営業部 grandit@grandit.jp