NUVVE JAPAN（NVJ）JKISS型新株予約権により総額2億円の資金調達を実施

NUVVE JAPAN株式会社

NUVVE JAPAN株式会社（以下、NVJ）は、2026年度のJKISS型新株予約権による資金調達を完了し、総額2億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。今回の調達資金は、急成長を支える人員体制の強化、および事業規模拡大に伴う事務所の拡張に充当いたします。

資金調達の背景と目的

NVJはこれまで、V2G（Vehicle to Grid）技術を核としたエネルギーソリューションを日本国内で展開してまいりました。今回の資金調達により、以下の領域へ重点的に投資を行います。

・人員体制の強化：事業拡大に伴うエンジニアおよびビジネス開発職の採用加速

・オフィスの拡張：組織の拡大に対応し、業務効率を最大化するための拠点の拡充

本ラウンドにおける主な投資家

■ 事業シナジーの強化

主要顧客である玉川工産の玉川氏、および低圧アグリゲーションのパートナーであるSIソーラー等の主要取引先も参画。これにより、事業面での連携を一段と強固にし、市場への浸透を加速させます。

■ 専門的知見の導入

金融業界から著名なエンジェル投資家の本田弘幸氏を迎えました。さらなる成長へ邁進していきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

NUVVE JAPAN株式会社 https://nuvve.co.jp/

CFO 森茂樹 s_mori@nuvve.co.jp