【スポンサー募集開始】前回1,200名超の申込実績！データエンジニアリングの未来を語る「Data Engineering Summit 2026」開催決定、DAMA木山会長・データ基盤大手3社が登壇！

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、2026年10月9日（金）開催の「Data Engineering Summit 2026」におけるスポンサー募集を開始したことを発表いたします。

本カンファレンスは、スタートアップからエンタープライズまで幅広い業種のデータエンジニアをはじめ、データ基盤の構築やデータ利活用を担う実務エンジニアを中心に、開発責任者・意思決定層も含めた参加者が一堂に会するイベントです。「生成AI時代に向き合うデータ基盤構築と利活用」をテーマに最新の知見を共有する場として開催いたします。

昨年はオンライン形式にて開催し、732名にご参加いただくなど、大きな反響をいただきました。

こうした反響を受けて本年は東京・八重洲にてオフライン限定で開催いたします。データ基盤の構築から利活用、さらにはAI-readyなデータ整備まで、実務に根ざしたベストプラクティスや最新事例を共有し、AIネイティブ時代におけるデータエンジニアリングの未来を展望するカンファレンスを目指します。

◆ 概要

スポンサーに関するお問い合わせはこちら :https://forms.gle/dRFRUFZGskFHk6wZ9

AIが業務やプロダクトの前提となった今、問われるのは活用方法そのものだけではありません。AIネイティブな環境の中で、膨大な非構造化データをいかに取り扱い、意味づけし、どこまでAI-readyな状態へと整備できるのか。その設計思想と実装力が競争力を左右します。

昨年は「生成AI時代のデータ基盤構築」をテーマに掲げ、AI活用を支える基盤やモデリングの重要性について議論を深めました。2026年はそこからさらに一歩踏み込み、AIが当たり前に存在する時代において、データ基盤と分析をいかに価値創出へ接続するかを探求します。本カンファレンスでは、人材不足や役割分断といった現実課題も踏まえながら、実践知を共有します。

◆協賛のメリット

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/233_1_2b84bfa4d9e9dda969970ac2ad44538f.jpg?v=202605141051 ]- データ基盤×利活用の最前線にいるエンジニアとの接点創出

データ基盤の構築・運用や、データ利活用による価値創出に取り組むエンジニアと、オフラインで直接交流いただけます。参加者は、実務に深く向き合うミドル～シニア層が中心となり、具体的な課題や意思決定に接続した対話が可能です。

- AIネイティブ時代を牽引する企業とのネットワーク構築

データ基盤やAI活用を事業の中核に据える企業と、オフラインで直接交流いただけます。クラウドデータプラットフォームをはじめとするグローバル企業の参加も予定しており、業界横断での情報交換・関係構築の機会をご提供します。

- 技術発信によるブランディング

ブース出展やセッション登壇を通じて、「自社のユニークな技術構成」や「自社が抱えている技術課題」を発信し、共感や挑戦意欲の醸成につなげることができます。

- ファインディのユーザーへのリーチ

メールマガジンを通じて、当社サービスをご利用いただいているファインディのユーザーに向け、自社のサービスや取り組みを訴求することができます。

◆過去の実績

2025年11月にオンライン開催した「Data Engineering Summit」では、申込者1,242名を記録し、盛況のうちに閉幕しました。来場者の属性を見ると、従業員数500名以上の企業が全体の50％以上を占めており、スタートアップ・ベンチャーだけでなく幅広い層の方にご参加いただきました。

その結果、生成AI時代におけるデータ基盤・データ利活用を推進する大手企業の実務エンジニアおよび意思決定層との具体的な議論・商談機会が創出され、“導入・活用に直結する高解像度な接点”として高い評価をいただきました。

また、基調講演では、『アジャイルデータモデリング』の著者であるLawrence Corr氏、株式会社風音屋 代表取締役の横山 翔（ゆずたそ）氏を基調講演に迎え、大きな反響を呼びました。

◆スポンサープラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/233_2_2df84fc14e57779ca3c6a1cad5f4d26a.jpg?v=202605141051 ]Data Engineering Summit 参加者属性

プラン内容は、「Platinum/Gold/Silver/Exhibition」の4種類をご用意しております。各プランに応じて、お渡しできるリード数・セッション時間帯・ブース展開内容などが異なります。各企業様のご要望に合わせて柔軟に対応いたしますので、詳細については以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://forms.gle/dRFRUFZGskFHk6wZ9

上記のフォームよりお問い合わせいただいた企業様には、協賛プランの詳細資料をお送りするとともに、担当者より面談の機会をご案内いたします。なお、スポンサーの募集枠には限りがございます。お申し込みが予定数に達し次第、受付を締め切らせていただく場合がございますので、お早めにお問い合わせください。

また、フォームをご利用いただけない場合は、下記までご連絡いただけますと幸いです。

【スポンサーご応募・お問い合わせ先】

・ファインディ株式会社（東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階）

・担当者：山本（findy_tools@findy.co.jp）

◆ファインディ株式会社について

2016年に事業を開始した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地： 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者： 代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト ： https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。